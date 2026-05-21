Marcelo Bielsa tomó una decisión en Uruguay: el técnico rosarino dio a conocer que terminará su ciclo en la selección charrúa tras el Mundial 2026, lo que llega a cambiar totalmente la planificación de la asociación de fútbol de ese país de cara al futuro.

“Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo. Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial”, declaró el Loco este jueves en el Antel Arena de Montevideo, durante un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la Conmebol y la FIFA.

— “NUESTRO TRABAJO CULMINA CON LA COPA DEL MUNDO”



— “VOY A AGRADECER TODA LA VIDA A URUGUAY QUE ME HAYA PERMITIDO DISFRUTAR DE UNA COMPETENCIA COMO EL MUNDIAL”



Marcelo Bielsa en el evento organizado por la AUF en el Antel Arena. pic.twitter.com/dCvWAdoq1g — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) May 21, 2026

¿Por qué Marcelo Bielsa deja la selección de Uruguay?

La decisión de Marcelo Bielsa respeta el plazo de su contrato original. El argentino firmó con la AUF en mayo de 2023 con un vínculo que tenía como horizonte el Mundial 2026, y desde entonces no hubo conversaciones para extender ese acuerdo. El propio presidente de la asociación, Ignacio Alonso, había adelantado en El Observador que el ciclo del rosarino tenía fecha de cierre y que la AUF buscaría un nuevo técnico una vez finalizada la Copa del Mundo.

A esa razón contractual se sumó un proceso desgastado en lo deportivo y en lo humano. La relación de Bielsa con varios referentes del plantel tuvo episodios complejos, especialmente tras la Copa América 2024, donde Luis Suárez denunció públicamente cortes de comunicación con el técnico y un mal clima interno en el Complejo Celeste.

Los números de Marcelo Bielsa en Uruguay

A lo largo de su ciclo, Marcelo Bielsa dirigió a la selección uruguaya en 37 partidos oficiales y amistosos, con un balance que refleja luces y sombras del proceso. Los números del rosarino al frente de la Celeste son los siguientes:

16 victorias

14 empates

7 derrotas

Tercer lugar en la Copa América 2024

Cuarto lugar en las Clasificatorias Sudamericanas

¿Cuál será el futuro de Marcelo Bielsa tras el Mundial 2026?

El plan posterior del Loco ya circula con fuerza en Argentina. Según informó el periodista Hugo Balassone en Radio La Red y TyC Sports, Bielsa quiere volver a Newell’s Old Boys, club del que es hincha e ídolo, y cuyo estadio lleva su nombre. La idea del DT, de 70 años, sería retirarse en el club rosarino, aunque resta definir si lo haría al frente del primer equipo o trabajando con las inferiores.

¿Cuándo juega Uruguay en el Mundial 2026?

Por ahora, el foco está puesto en el Mundial 2026, donde la Celeste integra el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Uruguay debutará el 15 de junio ante los árabes, jugará la segunda fecha el 21 de junio frente a los africanos y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra los españoles.