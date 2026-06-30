Marcelo Bielsa dio la cara y entregó su versión sobre la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026, la que se materializó hace unos días tras una pésima fase de grupos, en la que empató con Arabia Saudita, Cabo Verde y perdió con España, tres partidos en los que se vio una pésima expresión de juego del bicampeón del mundo.

Bielsa, quien dejó de ser el DT del equipo tras el último compromiso, hizo una autocrítica sobre lo sucedido en Norteamérica, pero también abordó las polémicas en las que estuvo envuelta su escuadra, entre ellas la supuesta mala relación con Federico Valverde, gran figura de su equipo, y la salida de Fernando Muslera en el entretiempo en los españoles, luego de cometer errores que le costaron la salida al equipo en la Copa del Mundo.

Marcelo Bielsa y las polémicas de Valverde y Muslera en el Mundial 2026

Marcelo Bielsa se refirió en particular a Valverde, descartando que lo reemplazara contra España con el afán de “mandarlo al frente” por una supuesta mala disposición del jugador: “No se sostiene que si yo cambio a un jugador lo expongo. De ninguna manera considero que lo expuse. Yo nunca tuve un problema con Valverde, ni nunca hice más concesiones con un jugador como con él, por la cantidad de partidos que juega”.

“Le dije que podía ser que necesitara que jugara de lateral al principio de la eliminatoria, de extremo o de volante interior. La respuesta de él fue ‘en el puesto que necesite’. A él le tocaron minutos en posiciones que no eran las ideales de él. Se acomodó a la posición, jugó mejor de lo que él pensaba y de la opinión pública. Creo que no lo expuse y siempre le mostré un enorme respeto. Si existe algún conflicto, ignoro el origen porque nunca tuve un problema con Valverde”, añadió.

Bielsa también habló sobre el cambio de Fernando Muslera ante La Roja europea: “Voy a comentar algo que habla de la grandeza de Muslera: nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido y el motivo por el cual me comunicara su deseo de abandonar el partido sea el efecto en su ánimo de los errores cometidos. Muslera me dijo, cosa que imprudentemente comento porque habla de él, que estaba tan golpeado por el error que había cometido que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaban intactas y él no estaba en las mejores condiciones para afrontar ese segundo tiempo en donde teníamos todo por conseguir. me parece de una grandeza y de una generosidad impropia del fútbol actual”.

“El día anterior al partido Muslera tenía 38,1°C de fiebre. Yo estaba informado. Al otro día no tenía y tenía disposición absoluta para participar del partido”, sentenció.

La autocrítica de Bielsa tras la eliminación de Uruguay

Marcelo Bielsa también hizo una autocrítica de la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026: “Si tengo que calificar la actuación de un equipo dirigido por mí, siento que hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande, era totalmente imprevisto que la posición fuera la que fue. Difícil de imaginar. Es una caída difícil de soportar”.

“La gestión de los recursos con los que contaba no fue suficiente. Hicimos lo máximo: yo, mis compañeros de trabajo y los jugadores. Tengo la convicción de que si hubiera tomado caminos diferentes, no hubiera revertido los resultados que obtuvimos”, añadió.

Volviendo a los futbolistas, evitó responsabilizar a nadie en forma particular: “La relación con los jugadores no fue lo que impidió que obtuviéramos los resultados que merecíamos. Existieron las reuniones. Hubo muchas y durante mucho tiempo desde el partido contra Estados Unidos (amistoso) hasta el final”.

“Los jugadores me plantearon que no entrenaran en dos grupos. Cuando me plantearon la necesidad de entrenar todos juntos, era absurdo que yo insistiera en una postura que ellos no compartían. También hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas y tengo forma de explicar por qué siempre opté por hacer determinada cantidad de charlas y ellos entendían que preferían que ese tiempo se redujera y acepté”, cerró.

¿Quién reemplazará a Marcelo Bielsa en Uruguay?

Marcelo Gallardo suena como la principal opción para reemplazar a Marcelo Bielsa en Uruguay después del tortuoso Mundial 2026. Ya hay conversaciones con el Muñeco y se esperan novedades en las próximas horas.