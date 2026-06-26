Uruguay y España se miden este viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara, Zapopan por la Fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026, de manera simultánea con Cabo Verde vs Arabia Saudita.

El partido tiene un guión perfecto: Uruguay necesita ganar sí o sí para clasificar a los dieciseisavos de final, mientras que España busca ganar para asegurarse el primer lugar del grupo y elegir el camino más cómodo en la siguiente ronda. Un empate favorece a la Roja pero complica enormemente la situación de la Celeste, que quedaría esperando resultados del otro partido. El árbitro del encuentro es el estadounidense Ismail Elfath. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Uruguay vs España, minuto a minuto

La previa del Uruguay vs España

Uruguay llega a este partido en una situación que nadie anticipaba: dos empates consecutivos, 1-1 ante Arabia Saudita y 2-2 ante Cabo Verde, dejaron al equipo de Marcelo Bielsa en una posición límite. La Celeste tiene 2 puntos y la única salida es ganarle a España, el equipo considerado favorito del grupo. Bielsa, el técnico argentino más singular del fútbol mundial, tiene además la baja sensible de Ronald Araújo del Barcelona, lesionado muscularmente, lo que obliga a reconfigurar la zaga. El ataque, en cambio, luce poderoso: Darwin Núñez del Liverpool como el delantero más explosivo, con el apoyo del mediocampista Federico Valverde desde segunda línea y la calidad de Rodrigo Bentancur en la sala de máquinas. Para Uruguay, la presión es total.

España llega a Guadalajara con 4 puntos y la tranquilidad de quien ya tiene un pie en los dieciseisavos, pero con la ambición de cerrar el grupo como primeros. El DT Luis de la Fuente —campeón de la Eurocopa 2024— recupera para este partido a Lamine Yamal del Barcelona como titular desde el inicio, la gran joya del fútbol español que mostró sus credenciales ante Arabia Saudita. El mediocampo con Rodri, Pedri y Fabián Ruiz es el más completo del torneo en términos de calidad técnica. La baja importante para la Roja es que Aimeric Laporte arrastra molestias físicas, aunque se espera que llegue al partido. La dupla ofensiva Ferran Torres–Mikel Oyarzabal acompaña a Yamal en un tridente veloz y desequilibrante.

Formaciones de Uruguay vs España

Probable formación de Uruguay:

Fernando Muslera; Defensas: Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Juan Manuel Sanabria; Volantes: Agustín Canobbio, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde y Maxi Araujo; Delantero: Darwin NúñezDT: Marcelo Bielsa.

Probable formación de España:

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Mikel Merino, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

¿Dónde ver Uruguay vs España en vivo?

El duelo entre Uruguay y España se disputará este viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Guadalajara, Zapopan. El árbitro del partido es el estadounidense Ismail Elfath. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión, DSports y en streaming a través de DGO.