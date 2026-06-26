La Copa Chile 2026 está en pleno desarrollo aprovechando la pausa del Campeonato Nacional. Este fin de semana se juegan los partidos de la Fecha 4 con acción de todos los equipos de Primera División y el Ascenso.
Es el tercer compromiso de los equipos de la máxima categoría del fútbol chileno, que de a poco de ponen al día en duelos que se juegan cada tres o cuatro días en paralelo al Mundial 2026.
Los resultados de la Fecha 4 de la Copa Chile 2026:
Viernes 26 de junio
- Everton 0-0 Deportes Copiapó, Primer tiempo. Estadio Sausalito. (Grupo B)
Sábado 27 de junio
- Deportes Santa Cruz vs Palestino, 17:00 horas. Estadio Joaquín Muñoz. (Grupo G)
- San Marcos de Arica vs Coquimbo Unido, 17:00 horas. Estadio Carlos Dittborn. (Grupo A)
- Deportes Limache vs Deportes Iquique, 17:00 horas. Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández. (Grupo A)
- Audax Italiano vs Magallanes, 17:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida. (Grupo G)
- Universidad Católica vs San Luis, 20:00 horas. Claro Arena. (Grupo B)
Domingo 28 de junio
- Deportes La Serena vs Cobreloa, 12:30 horas. Estadio La Portada. (Grupo C)
- Cobresal vs Deportes Antofagasta, 12:30 horas. Estadio El Cobre. (Grupo C)
- Unión La Calera vs Santiago Wanderers, 15:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán. (Grupo D)
- Huachipato vs Deportes Temuco, 15:00 horas. Estadio Huachipato. (Grupo H)
- Curicó Unido vs Universidad de Concepción, 16:00 horas. Estadio Bicentenario La Granja. (Grupo F)
- Rangers de Talca vs Ñublense, 17:00 horas. Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales. (Grupo F)
- O’Higgins vs Deportes Recoleta, 17:00 horas. Estadio Codelco El Teniente. (Grupo E)
- Universidad de Chile vs Unión San Felipe, 17:30 horas. Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. (Grupo D)
- Deportes Puerto Montt vs Deportes Concepción, 20:00 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue. (Grupo H)
Lunes 29 de junio
Unión Española vs Colo-Colo, 19:30 horas. Estadio Santa Laura Universidad SEK. (Grupo E)