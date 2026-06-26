San Marcos de Arica y Coquimbo Unido se enfrentan este sábado 27 de junio desde las 17:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn de Arica, en la fecha 4 del Grupo A de la Copa Chile 2026. El partido llega en un momento crítico para ambos: los Bravos del Morro acumulan solo un punto en tres fechas y ya no pueden darse el lujo de ceder más terreno si quieren mantenerse con opciones reales, mientras que los Piratas llegan como líderes del grupo y necesitan el triunfo para blindar su posición antes de las dos últimas jornadas.

El último antecedente entre ambos dentro de la Copa Chile 2026 fue el empate 2-2 que protagonizaron el 28 de enero en el mismo Carlos Dittborn, resultado que en su momento privó a Coquimbo de un arranque ideal y que los ariqueños recordarán como su mejor actuación en el torneo hasta ahora. La revancha no tardó en llegar: el 10 de mayo del año pasado, los Piratas golearon 3-0 a San Marcos en Coquimbo para sellar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Chile 2025. Ese antecedente pesa sobre el local, que esta vez busca un guion diferente.

¿Dónde y cómo ver en vivo San Marcos de Arica vs Coquimbo Unido?

El partido no cuenta con señal abierta ni transmisión televisiva para esta fecha.

TV: Sin transmisión.

Sin transmisión. Streaming: Sin transmisión.

¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos de Arica vs Coquimbo Unido?

Fecha: Sábado 27 de junio de 2026

Sábado 27 de junio de 2026 Hora: 17:00 horas

17:00 horas Estadio: Carlos Dittborn, Arica

La terna arbitral estará compuesta por Cristián Droguett como árbitro principal, con Jean Araya y Cristián Espíndola como asistentes y Francisco Gaggero como cuarto árbitro.

Cómo llegan San Marcos de Arica y Coquimbo Unido a la fecha 4 de la Copa Chile

San Marcos de Arica llega al partido en su peor momento del torneo. La derrota por 3-1 ante Deportes Limache en la fecha anterior, disputada también en el Carlos Dittborn, dejó al equipo en el último lugar del Grupo A con apenas un punto en tres presentaciones: 0 victorias, 1 empate y 2 derrotas, con una diferencia de goles de menos seis. Para los Bravos del Morro, ganar es la única salida si quieren mantenerse matemáticamente con vida en el grupo.

Coquimbo Unido llega como líder pese a haber cedido puntos en su último compromiso: el empate 1-1 ante Deportes Limache en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Los Piratas, dirigidos por Hernán Caputto, suman 4 puntos en 3 partidos con 1 victoria, 1 empate y 1 derrota, y comparten la punta con Limache e Iquique, aunque se imponen por diferencia de goles. Un triunfo en Arica los dejaría en posición muy favorable para asegurar el primer lugar del grupo y la clasificación a los octavos de final.

Formaciones probables para San Marcos de Arica vs Coquimbo Unido

San Marcos de Arica perfila un esquema con cinco hombres en defensa y dos referencias en ataque. La oncena probable es: Benjamín Tapia; Álvaro Cazula, Cristóbal Guerra, Guillermo Cubillos, Yerko Águila; Boris Sagredo, Camilo Rencoret, Javier Rivera, Nahuel Donadell; Adriano Galleguillos y Camilo Melivilú.

Coquimbo Unido apuntaría a un bloque de cuatro en defensa con tres mediocampistas y un trío ofensivo encabezado por Lucas Pratto y Gino Alfaro. La alineación probable es: Diego Sánchez; Lukas Soza, Benjamín Gazzolo, Elvis Hernández, Sebastián Cabrera; Matías Zepeda, Alejandro Camargo, Pablo Rodríguez; Luis Riveros, Lucas Pratto y Gino Alfaro.

Tabla Grupo A – Copa Chile