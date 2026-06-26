Colombia enfrenta a Portugal por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El choque entre Cafeteros y Lusos se disputará este sábado 27 de junio a partir de las 19:30 horas en horario chileno. Además, el encuentro se realizará en el Estadio Miami, ubicado en Estados Unidos.

Si bien ambas escuadras están clasificadas a los dieciseisavos de final de la cita planetaria, ya que quien quede primero en el grupo se enfrentará en la siguiente fase ante uno de los mejores terceros de la tabla general, mientras que el segundo se debe enfrentar al que sea escolta del Grupo L, es decir, Inglaterra, Croacia o Ghana.

Actualmente el Grupo K cuenta con Colombia como líder exclusivo con 6 unidades, mientras que Portugal es escolta con 4 puntos. El tercer lugar lo ostenta RD Congo con una unidad y el colista eliminado es Uzbekistán que no ha sumado ningún punto en el certamen.

En la segunda fecha del Mundial 2026, ambas escuadras ganaron sus cotejos. Portugal goleó de manera categórica a Uzbekistán. Con doblete de Cristiano Ronaldo, los Lusos vencieron por 5-0 a los asiáticos. Por su parte, Colombia logró un trabajado triunfo por la cuenta mínima ante RD Congo y aseguraron su participación en dieciseisavos de final.

¿Qué canal transmite Colombia vs Portugal EN VIVO?

El choque entre sudamericanos y europeos será transmitido tanto por TV Abierta como por la TV de paga, además de contar con emisiones mediante diversas plataformas de streaming en Chile.

TV abierta : Chilevisión.

: Chilevisión. TV de pago : DSports (Canales 610/1610).

: DSports (Canales 610/1610). Streaming: DGO, Disney+ y Paramount+.

¿A qué hora juegan Colombia y Portugal?

El duelo entre Cafeteros y Lusos se disputará este sábado 27 de junio a partir de las 19:30 horas en el Estadio Miami, ubicado en Estados Unidos.

Fecha: Sábado 27 de junio del 2026.

Hora: 19:30 horas de Chile.

Estadio: Miami, Estados Unidos.

El duelo entre Colombia y Portugal es válido por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El torneo se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Dónde ver Colombia vs Portugal ONLINE por streaming?

El partido válido por la tercera fecha será emitido por diversas plataformas digitales.

DGO

Paramount+

Disney+

Cabe destacar que para ingresar a cada una de estas plataformas hay que contar con una cuenta activa en la aplicación correspondiente.

¿Dónde ver GRATIS Colombia vs Portugal?

El duelo entre Colombia y Portugal podrá ser visto de manera gratuita en Chile por las señales de TV abierta de Chilevisión. Además, cabe destacar que el canal contará con la emisión del partido por su sitio web, Chilevisión.cl .

¿Cómo está el Grupo K del Mundial 2026?

El Grupo K de la cita planetaria está integrado por Portugal, Colombia, RD Congo y Uzbekistán.