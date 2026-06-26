La vigente campeona del mundo, Argentina, buscará preservar su inicio perfecto en el Mundial 2026 cuando enfrente a una ya eliminada Jordania en su último partido del Grupo J este sábado.

El AT&T Stadium de Dallas será escenario del primer enfrentamiento histórico entre estas dos selecciones, con Argentina ubicada número uno del mundo y 71 puestos por encima de Jordania en el ranking FIFA.

Mundial 2026 — Grupo J Pos Equipo PJ Pts GF GC Dif 1 Argentina 2 6 5 0 +5 2 Austria 2 3 3 3 0 3 Argelia 2 3 2 4 -2 4 Jordania 2 0 2 5 -3 Clasificados para los 1/16 de final Posible mejor 3er clasificado

Previa del partido Jordania vs Argentina

Otro partido de Argentina. Otra victoria de Argentina. Otra clase magistral de Lionel Messi. El ocho veces ganador del Balón de Oro consolidó aún más su legado como uno de los más grandes de todos los tiempos después de marcar un doblete en la victoria 2-0 sobre Austria el lunes, sellando la clasificación a los dieciseisavos de final y el primer lugar del Grupo J.

Después de fallar sorpresivamente un penal temprano en el primer tiempo, Messi se reivindicó definiendo una jugada bien elaborada para abrir el marcador, antes de anotar un segundo tanto en el tiempo agregado para convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 goles, superando al anterior dueño del récord, Miroslav Klose.

Mientras Messi, quien cumplió 39 años el miércoles, se convirtió apenas en el tercer jugador de la historia en marcar en seis partidos consecutivos de Mundial, la Argentina de Lionel Scaloni ha construido una impresionante racha de nueve victorias seguidas en todas las competiciones, manteniendo ocho porterías en cero y recibiendo solo un gol en el proceso.

La Albiceleste busca convertirse en la primera selección desde Brasil en 1962 en ganar títulos mundiales consecutivos y levantar el famoso trofeo dorado por cuarta vez en su historia, lo que movería a los gigantes sudamericanos al segundo lugar compartido junto a Alemania y a solo uno del récord de cinco conquistas de Brasil.

Considerada una de las favoritas en nuestra guía de apuestas del Mundial 2026, Argentina confiará en sí misma para vencer a Jordania este sábado, pero tendrá recuerdos no deseados de su última derrota ante un rival de la AFC, cuando sufrió una sorpresiva caída 2-1 en fase de grupos contra Arabia Saudita en Qatar 2022.

Pronóstico Jordania vs Argentina / © Iconsport

Una de las cuatro debutantes en el Mundial de este verano, Jordania ya fue eliminada del torneo después de sufrir derrotas consecutivas en el Grupo J, cayendo 3-1 ante Austria y 2-1 contra Argelia.

Los Caballerosos estaban ganando por un gol al entrar en los últimos 25 minutos del encuentro del fin de semana pasado contra Argelia, gracias a un tanto de Nizar Al-Rashdan. Sin embargo, sus dominantes rivales africanos dieron vuelta el partido para negarle al equipo de Jamal Sellami su primer punto mundialista.

Jordania es el primer equipo en marcar en cada uno de sus dos primeros partidos mundialistas desde Costa de Marfil en 2006 —que lo hizo en sus primeros tres—, pero sus fragilidades defensivas, particularmente en jugadas a balón detenido, finalmente han demostrado ser su perdición.

De hecho, Los Caballerosos han recibido tres de sus cinco goles en el Mundial desde tiros de esquina, incluidos ambos tantos contra Argelia, exponiendo claramente una vulnerabilidad aérea que una Argentina tácticamente afilada buscará explotar este sábado.

Sellami ha dicho que espera que la selección nacional pueda irse del Mundial dejando “una buena impresión del fútbol jordano”, y ciertamente lo conseguirá si logra dar una sorpresa gigantesca contra la selección mejor ubicada del mundo y vigente campeona en Dallas.

Rendimiento reciente

Jordania, Mundial:

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Jordania, todas las competiciones:

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Argentina, Mundial:

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Argentina, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Jordania vs Argentina / © Iconsport

Jordania no tiene problemas físicos ni de lesiones que reportar, y el entrenador Sellami considerará seleccionar una formación titular similar a la que perdió por estrecho margen ante Argelia.

Se espera que el delantero Ali Olwan, quien marcó el primer gol mundialista de la historia de Jordania en la primera fecha, lidere el ataque y está a solo un tanto de igualar el récord histórico de goles de la selección nacional, establecido por Hamza Al-Dardour con 31.

Musa Al-Taamari y el capitán Ihsan Haddad están listos para alcanzar sus partidos internacionales número 95 en ataque y como carrilero derecho respectivamente, mientras que Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib y Husam Abu Dahab podrían conservar sus puestos como titulares en la zaga central.

En cuanto a Argentina, es poco probable que Cristian Romero, de Tottenham, participe después de que el central saliera con una lesión de rodilla en el segundo tiempo de la victoria sobre Austria.

El nuevo fichaje de Spurs Marcos Senesi y Nicolás Otamendi, de 38 años, son ambos candidatos para reemplazar a Romero en el corazón de la defensa. Potencialmente podrían jugar juntos si Lisandro Martínez recibe descanso.

Scaloni, de hecho, considerará refrescar su formación titular en múltiples posiciones, dado que su equipo ya clasificó como ganador de grupo, aunque Messi todavía podría comenzar este partido —con un plan para sacarlo temprano— mientras intenta aumentar su récord de goles en Mundiales.

Posibles formaciones Jordania vs Argentina

Jordania:

Abulaila; Al-Arab, Nasib, Abu Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Al-Tamari, Al-Mardi; Olwan

Argentina:

E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada; Messi, L. Martinez

Pronóstico Jordania vs Argentina

Nuestro pronóstico: Jordania 0-3 Argentina

Aunque Jordania buscará invocar el espíritu de los grandes golpes históricos de la AFC y presentar una pelea valiente en Dallas, la enorme diferencia de jerarquía y experiencia en torneos de primer nivel entre ambos equipos debería permitirle a Argentina imponerse con comodidad.

Incluso si Scaloni opta por realizar cambios masivos para dar descanso a sus principales figuras de cara a las rondas eliminatorias, los gigantes sudamericanos no deberían tener demasiados problemas para superar a los debutantes del torneo.

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