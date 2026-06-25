Japón y Suecia se miden este jueves 25 de junio a las 19:00 Chile en el Dallas Stadium por la Fecha 3 del Grupo F del Mundial 2026, de manera simultánea con Túnez vs Países Bajos. El partido define quién acompaña a la Oranje en los dieciseisavos de final: Japón clasifica con un empate o una victoria, mientras que Suecia necesita ganar sí o sí y esperar que Países Bajos no pierda ante Túnez.

El árbitro del encuentro es el salvadoreño Iván Barton, el primer árbitro de El Salvador en dirigir un partido en una Copa del Mundo. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Japón vs Suecia, minuto a minuto

La previa del Japón vs Suecia

Japón llega a Dallas como el equipo más sólido del Grupo F en términos de consistencia: empató 1-1 con Países Bajos en el debut —un resultado que subraya su capacidad de competir ante los grandes— y luego goleó 4-0 a Túnez en la Fecha 2 con una actuación dominante que confirmó las buenas sensaciones. El DT Hajime Moriyasu —uno de los entrenadores más experimentados de Asia, con tres participaciones mundialistas al mando de los Samuráis Azules— mantiene el once que arrasó a Túnez: el extremo Takefusa Kubo del Real Sociedad es la gran figura creativa, mientras que el delantero Ayase Ueda del Bournemouth lidera el ataque. Para Japón, un empate bastaría para clasificar, pero Moriyasu sabe que un triunfo le garantizaría el primer puesto del grupo y un rival más asequible en la siguiente ronda.

Suecia vive la montaña rusa del Mundial: el brillante debut con la goleada 5-1 a Túnez, con un doblete de Viktor Gyökeres, ilusionó a todo el fútbol escandinavo, pero la posterior derrota 1-5 ante Países Bajos dejó el sabor de un equipo irregular que no puede controlar los partidos cuando el rival tiene más calidad. El DT Graham Potter no tiene margen de error: necesita que su equipo repita el nivel del primer partido y que Gyökeres y Alexander Isak del Newcastle aparezcan con el mismo hambre goleador que ante Túnez. La defensa con Victor Lindelöf y Isak Hien será la clave para contener a los veloces extremos japoneses Junya Ito y Keito Nakamura.

Formaciones de Japón vs Suecia

Probable formación de Japón:

Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito, Ritsu Doan; Kaishu Sano, Ao Tanaka; Keito Nakamura, Takefusa Kubo, Junya Ito; Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

Probable formación de Suecia:

Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson; Jesper Karlström, Yasin Ayari, Anthony Elanga; Viktor Gyökeres, Alexander Isak. DT: Graham Potter.

¿Dónde ver Japón vs Suecia en vivo?

El duelo entre Japón y Suecia se disputará este jueves 25 de junio a las 19:00 horas de Chile en el Dallas Stadium, Dallas. El árbitro del partido es el salvadoreño Iván Barton. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.