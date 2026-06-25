Datos Clave Colombia Manda el Grupo: A los cafeteros les basta un empate para ser primeros del K. El Premio del Primero: El segundo del grupo K se cruzaría con Argentina en dieciseisavos. James vs Cristiano: Dos leyendas en su probable despedida mundialista este sábado en Miami.

Hay partidos que no se juegan por la clasificación sino por algo más cargado, el lugar donde uno se quiere parar en el cuadro. Eso es lo que se viene este sábado en Miami. Colombia y Portugal ya tienen aseguradas las dieciseisavos del Mundial 2026, pero todavía les queda definir cuál termina primero del Grupo K. Y esa pulseada, con 64.478 butacas del Hard Rock Stadium de fondo y a las 19:30 hora de Chile, no es un trámite.

Néstor Lorenzo llega con 6 puntos, Roberto Martínez con 4. Para el fútbol sudamericano, ver a Colombia con la chance de mandar en su grupo es una postal que no se daba desde Brasil 2014.

Así marcha el Grupo K

La fotografía después de dos fechas es nítida. Colombia llegó al cierre con un 3-1 a Uzbekistán en Ciudad de México y un 1-0 ante RD Congo en Guadalajara, con gol de Daniel Muñoz. Portugal empató 1-1 con el Congo en Houston y luego goleó 5-0 a los uzbekos con doblete de Cristiano Ronaldo y tantos de Nuno Mendes y Rafael Leão.

A Colombia le basta el empate para terminar primera. Un 0-0 le sirve. Un 1-1 le sirve. Cualquier paridad la sostiene en la cima porque ya llega con dos puntos de ventaja. Solo una victoria de Portugal —combinada con una diferencia de gol distinta— le da el liderato a los lusos.

El premio por ser primero del Grupo K

Y aquí está la verdadera apuesta. El líder del Grupo K se cruza en dieciseisavos con un mejor tercero. El segundo, en cambio, queda en una rama del cuadro donde aparecen monstruos: Argentina ya selló el primer lugar del Grupo J y espera del otro lado.

Por eso este partido tiene aroma a definición, aunque ningún equipo necesite los puntos. El cuadro de eliminación se compone con los resultados de la fase de grupos, y un mal cálculo el sábado en Miami puede significar ver a Messi en la primera ronda eliminatoria.

El choque inédito en el Mundial

Colombia y Portugal nunca se enfrentaron en un Mundial. Tampoco en mayores con puntos en juego. Es un cara a cara estrenado en pleno torneo, con dos figuras que cargan generaciones distintas: James Rodríguez —máximo emblema de la generación cafetera que asomó en Brasil 2014— y Cristiano, en lo que probablemente sea su despedida del escenario mundialista.

El portugués llega encendido. Sus dos goles a Uzbekistán lo metieron al top 10 de máximos goleadores históricos en Copas del Mundo. James, por su parte, vive su última estación como referente absoluto de la Tricolor. Dos relatos personales que cierran la fase de grupos en el mismo plano.

¿Cuándo juegan Colombia vs Portugal?

El sábado 27 de junio a las 19:30 horas de Chile en Miami. Para el aficionado chileno, que mira esta Copa desde la barrera tras la eliminación en las clasificatorias, el cierre del Grupo K es uno de los duelos más sabrosos de la última fecha, ideal para revisar tips y predicciones para apostar al Mundial. Porque hay liderato, hay historia personal y, sobre todo, hay un primer indicio de cómo se va a armar el cuadro hacia el MetLife Stadium del 19 de julio.