Chequia y México cierran el Grupo A este miércoles 24 de junio a las 21:00 Chile en el icónico Estadio Ciudad de México, en el marco de la Fecha 3 del Mundial 2026. El partido tiene una condición única: México juega en su propio estadio ante más de 80.000 aficionados de local.

La Tricolor de Javier Aguirre llega clasificada en primer lugar del grupo con pleno de victorias y sin nada que perder, mientras que Chequia tiene solo 1 punto y necesita ganar, además de esperar que Sudáfrica no venza a Corea del Sur, para clasificar. El árbitro del partido es el argentino Yael Falcón Pérez. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Chequia vs México, minuto a minuto

La previa del Chequia vs México

México llega a este partido en el mejor momento posible: líder invicto del grupo, con la clasificación resuelta y jugando en casa ante su propia gente. El DT Javier Aguirre tiene el lujo de poder rotar sin riesgos, y todo indica que dará minutos a jugadores que no han tenido rodaje en el torneo. Raúl Jiménez del Fulham, que aún no ha convertido en el torneo, podría ganar su lugar en el once inicial en lugar de Julián Quiñones. El mediocampista Álvaro Fidalgo del América y el lateral Jorge Sánchez también podrían partir de inicio. Lo que no cambia es el espíritu del equipo: Aguirre pedirá intensidad desde el primer minuto para aprovechar el factor de la multitud y llegar a los 16avos con la confianza en lo más alto. México enfrentará en la siguiente ronda al tercer mejor de los grupos C, E, F, H o I.

Chequia llega a este partido consciente de la dificultad de la misión, pero con argumentos futbolísticos para competir. Perdió 1-2 ante Corea del Sur en el debut con un gol en contra que resultó determinante, y empató 1-1 ante Sudáfrica en un partido donde dominó pero no supo sentenciar. El DT Miroslav Koubek, quien fue portero internacional y lleva años en el banquillo, apostará por su mejor once con Patrik Schick del Bayer Leverkusen como referente en el área y la creatividad de Pavel Šulc en el mediocampo ofensivo. El mediocampista del West Ham Tomáš Souček es el motor del equipo y el que puede desequilibrar con llegadas desde segunda línea. El contexto es el más adverso posible: jugar ante México en su propio estadio, necesitando ganar. Para los checos, el fútbol debe superar a la lógica.

Formaciones de Chequia vs México

Formación de México:

Luis Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Edson Álvarez; Mateo Chávez, Luis Romo, Gilberto Mora, Roberto Alvarado; Julián Quiñones y Guillermo Martínez. DT: Javier Aguirre.

Formación de República Checa:

Matej Kovar; Tomas Holes, Robin Hranac, Vladimir Coufal, Ladislav Krejci y David Doudera; Lukas Cerv y Michal Sadilek; Adam Hlozek, Pavel Sulc y Denis Visinsky;Tomas Soucek y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.

¿Dónde ver Chequia vs México en vivo?

El duelo entre República Checa y México se disputará este miércoles 24 de junio a las 21:00 horas de Chile en el Estadio Ciudad de México, Ciudad de México. El árbitro del partido es el argentino Yael Falcón Pérez. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports, Chilevisión y en streaming a través de DGO y Paramount+.