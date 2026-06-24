Bosnia y Herzegovina y Qatar protagonizan el duelo de la última oportunidad del Grupo B este miércoles 24 de junio a las 15:00 Chile en el Estadio Seattle del Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan con 1 punto y las matemáticas son despiadadas: el que no gane queda eliminado del Mundial. Pero la situación no es simétrica: Bosnia necesita ganar y terminar con la mejor diferencia de gol posible para aspirar a colarse entre los ocho mejores terceros del torneo —actualmente tiene -3—; Qatar, en cambio, tiene -6 de diferencia de gol y necesita una goleada y que el marcador de Suiza-Canadá sea favorable, lo que lo pone prácticamente en una misión imposible. El árbitro del partido aún no fue confirmado oficialmente. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Bosnia vs Qatar, minuto a minuto

La previa del Bosnia vs Qatar

Bosnia ha tenido el Mundial más irregular de la fase de grupos: arrancó con el empate 1-1 ante Canadá —un resultado más que digno— pero luego sufrió la goleada 4-1 contra Suiza que los dejó al borde del precipicio. Para este partido decisivo, el DT Sergej Barbarez no puede permitirse más errores defensivos como los del partido ante Suiza. El capitán Edin Džeko, que disputa posiblemente su último partido en un Mundial, llega con el peso de ser la figura histórica del fútbol bosnio y la referencia en el área. La gran noticia positiva es que el joven Benjamin Tahirovic del Ajax tuvo una destacada actuación ante Suiza a pesar de la derrota y puede ser el detonante creativo que Barbarez necesita en este partido definitorio. Si Bosnia gana y mejora sustancialmente su diferencia de gol, podría pasar como tercero del grupo.

Qatar, dirigido por el español Julen Lopetegui, llega a Seattle en la situación más crítica posible: el combinado anfitrión de la Copa del Mundo 2022 fue goleado 6-0 por Canadá en la Fecha 2, la peor derrota de su historia en una Copa del Mundo. Lopetegui intentó hacer cambios para esta última fecha pero la realidad matemática es brutal: necesita ganar por varios goles y que Suiza-Canadá acabe de una forma muy particular, lo que lo convierte en un escenario casi inimaginable. El máximo referente ofensivo es el extremo Akram Afif, el jugador más hábil del plantel, y el delantero Yusuf Abdurisag como punta. Para Qatar, la obsesión ya no es clasificar sino terminar el torneo con dignidad y dar un paso adelante en el desarrollo del fútbol del país del Golfo Pérsico.

Formaciones de Bosnia vs Qatar

Formación de Bosnia:

Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic; Stjepan Radeljic; Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Ivan Sunjic; Kerim Alajbegovic, Edin Dzeko, Ermedin Demirovic DT: Sergej Barbarez.

Formación de Qatar:

Mahmoud Abunada; Issa Laye, Jassem Gaber, Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Karim Boudiaf, Ahmed Fathi, Sultan Al Brake; Edmilson Junior, Hassan Al Haydos, Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

¿Dónde ver Bosnia vs Qatar en vivo?

El duelo entre Bosnia y Herzegovina y Qatar se disputará este miércoles 24 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Seattle, Seattle. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports2 y en streaming a través de DGO y Paramount+