Panamá y Croacia protagonizan el duelo de la desesperación del Grupo L este martes 23 de junio a las 19:00 Chile en el Toronto Stadium del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan sin puntos al partido y el perdedor quedará prácticamente eliminado del torneo antes de la Fecha 3.

Los Canaleros sufrieron uno de los golpes más duros de la primera jornada: dominaron durante muchos minutos ante Ghana y vieron cómo el triunfo se les escapó con un gol en el minuto 90+5. Los Vatreni, en cambio, fueron superados con claridad por el poderío ofensivo de Inglaterra en la goleada 4-2. El árbitro del partido es el gabonés Pierre Atcho. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Panamá vs Croacia, minuto a minuto

La previa del Panamá vs Croacia

Panamá llega a Toronto con el corazón herido pero con una noticia que ilusiona: el regreso de Adalberto Carrasquilla, el mediocampista del Getafe considerado el cerebro del equipo y figura indiscutida de la selección, quien se perdió el debut ante Ghana por lesión. El DT Thomas Christiansen tiene una versión completamente diferente del equipo: buscará dar más ritmo y conectar la defensa con el ataque de mejor manera. Los Canaleros necesitan ganar sí o sí y esperar un resultado favorable en el otro partido de la fecha para mantener posibilidades de clasificar a los dieciseisavos. Una derrota los eliminaría definitivamente.

Croacia llega a este partido en un momento bisagra de su historia futbolística. El ciclo que llevó a los Vatreni a la final del Mundial de Rusia 2018 y al tercer lugar en Qatar 2022 está en su etapa final, y el símbolo de esa transición es Luka Modrić, que disputa su quinto Mundial a los 40 años —uno de los tres jugadores más veteranos en jugar en la historia de la Copa del Mundo— y que ante Inglaterra mostró destellos de su enorme calidad pese a la derrota. El DT Zlatko Dalić se juega mucho en este partido: una victoria ante Panamá devolvería la esperanza y mantendría viva la posibilidad de que la generación dorada del fútbol croata se despida de los Mundiales con una clasificación más. La gran pregunta de Dalić es si arriesga a Sasa Kaladjzic desde el inicio o mantiene en el ataque a Petar Musa del Benfica, quien no brilló ante Inglaterra.

Formaciones de Panamá vs Croacia

Probable formación de Panamá:

Orlando Mosquera; César Blackman, José Córdoba, Jovani Ramos, Carlos Harvey y Andrés Andrade; Amir Murillo, Cristián Martínez, José Luis Rodríguez y Yoel Barcenas; José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Probable formación de Croacia:

Dominik Livakovic; Josko Gvardiol, Marin Pongracic, Josip Šutalo, Josip Stanišić; Mateo Kovacic, Luka Modric, Martin Baturina; Ivan Perisic, Marco Pasalic, Petar Musa DT: Zlatko Dalić.

¿Dónde ver Panamá vs Croacia en vivo?

El duelo entre Panamá y Croacia se disputará este martes 23 de junio a las 19:00 horas de Chile en el Toronto Stadium, Toronto. El árbitro del partido es el gabonés Pierre Atcho. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO.