Jordania y Argelia se miden este martes 23 de junio en el Estadio Bahía de San Francisco por la Fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan sin puntos tras sus debuts y el partido tiene una única lectura posible: el perdedor queda prácticamente eliminado del Mundial antes de la Fecha 3.

El ganador, en cambio, mantendrá viva la esperanza de llegar a los dieciseisavos de final, aunque para eso deberá depender de lo que ocurra entre Argentina y Austria en el partido paralelo. El árbitro del partido aún no ha sido confirmado oficialmente por FIFA. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Jordania vs Argelia, minuto a minuto

La previa del Jordania vs Argelia

Jordania escribe historia en este Mundial 2026: es su primera participación en una Copa del Mundo y el debut fue, al mismo tiempo, un golpe de realidad y un motivo de orgullo. Los Nashama cayeron 3-1 ante Austria, pero el marcador no refleja que el equipo luchó y logró igualar temporalmente con el gol de Ali Olwan al comenzar el segundo tiempo, antes de que los europeos se llevaran el partido con dos goles tardíos. Para este segundo partido, el DT Jamal Sellami no tendría cambios forzados por lesión ni suspensión y podría mantener el mismo once del debut, aunque el golpe anímico de la derrota obliga a reforzar la concentración defensiva. Lo que necesita Jordania es simple pero difícil: ganar y esperar que Argentina o Austria bajen el ritmo en la Fecha 3 para colarse entre los dos clasificados.

Argelia llega a este partido con la herida abierta de haber sufrido una de las goleadas más duras de la primera fecha: el 3-0 ante Argentina con hat-trick de Lionel Messi dejó al equipo sin confianza y con el DT Vladimir Petkovic bajo presión máxima. El técnico suizo, que ya dirigió a Suiza y Bosnia en Mundiales anteriores, prepara al menos dos cambios en el once respecto al debut para intentar darle un giro al juego. El gran protagonista potencial del partido es Luca Zidane —hijo del mítico Zinedine Zidane— quien podría ganar más minutos o incluso debutar como titular si Petkovic decide apostar por él desde el arranque. El centrocampista Ibrahim Maza del Aston Villa y el ofensivo Amine Gouiri son los jugadores con mayor calidad individual del equipo y los llamados a marcar la diferencia. Para Argelia, esta es la última oportunidad real de clasificar.

Formaciones de Jordania vs Argelia

Probable formación de Jordania:

Yazeed Abu Layla; Husam Abudahab, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib y Mohannad Abu Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan y Ehsan Haddad; Ali Alowan, Mahmoud Al Mardi y Musa Al-Taamari

Probable formación de Argelia:

Luca Zidane; Rayan Ait Nouri, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi y Rafik Belghali; Ibrahim Maza, Ramiz Zerrouki y Hicham Boudaoui; Fares Chaibi, Amine Gouiri y Riyad Mahrez.

¿Dónde ver Jordania vs Argelia en vivo?

El duelo entre Jordania y Argelia se disputará este martes 23 de junio a las 23:00 del lunes en Chile en el Estadio Bahía de San Francisco, San Francisco. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO.