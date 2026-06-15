El Mundial 2026 arrancó con una de las sorpresas más grandes de la primera jornada. España, una de las selecciones más sólidas del mundo y gran candidata al título, no pudo doblegar a Cabo Verde en Atlanta. Los africanos, debutantes en una Copa del Mundo, llegaron a defender y se fueron con un histórico empate

En paralelo, en el Hard Rock Stadium de Miami, Arabia Saudita igualó ante el Uruguay de Marcelo Bielsa que no logró reaccionar.

España no pudo con Cabo Verde

La selección de Luis de la Fuente salió al césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta como amplia favorita, con Lamine Yamal de regreso al once titular. Sin embargo, la organización defensiva de Cabo Verde fue un problema sin solución para los europeos durante los 90 minutos.

España tuvo la pelota, generó ocasiones, pero le faltó lucidez en el último tercio del campo. Cabo Verde nunca se rindió, aguantó con orden táctico y se marchó del estadio con un punto que sabe a triunfo histórico para el fútbol africano. El resultado final fue un 0-0 que sacude todo el Grupo H.

Arabia Saudita se impone a Uruguay

El debut de Marcelo Bielsa en el Mundial con Uruguay arrancó mal en Miami. Arabia Saudita se adelantó en el marcador gracias a un gol de Al-Amri.

Uruguay, con Darwin Núñez y Federico Valverde como referentes ofensivos, no logró plasmar el juego que propone Bielsa en condiciones ideales. Aún así, Araujo encontró el empate sobre el final del encuentro para La Celeste.

La tabla del Grupo H

Fixture Grupo H

Fecha 1:

España 0-0 Cabo Verde

Arabia Saudita 1-1 Uruguay

Fecha 2:

España vs. Arabia Saudita

Uruguay vs. Cabo Verde

Fecha 3:

Uruguay vs. España

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Próximas fechas del Grupo H del Mundial 2026

Domingo 21 de junio:

12:00 España vs. Arabia Saudita

18:00 Uruguay vs. Cabo Verde

Viernes 26 de junio:

20:00 Uruguay vs. España

20:00 Cabo Verde vs. Arabia Saudita

¿Quiénes son favoritos en el Grupo H del Mundial?

Para nuestros amigos de Epicbet, España sigue siendo la gran favorita para ganar el Grupo H y clasificar a la ronda de 32 pese al tropiezo inicial. El segundo lugar en las preferencias lo disputan Uruguay y Arabia Saudita, mientras que Cabo Verde —tras el empate histórico ante España— se transforma en la gran incógnita de la zona.