Aproximadamente una semana después de conseguir su primer punto histórico en un Mundial, RD Congo vuelve a la acción contra Colombia, líder provisorio del Grupo K, en el Estadio Guadalajara este martes.

Yoane Wissa marcó para los Leopardos para igualar ante Portugal, mientras que el equipo sudamericano finalmente superó 3-1 a Uzbekistán para asegurar los tres puntos en su debut en el torneo.

Copa del Mundo – Grupo K – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Colombia Sin Comenzar Guadalajara Stadium – Zapopan, JAL RD Congo

Previa del partido Colombia vs RD Congo

La Colombia de Néstor Lorenzo llegó a su debut en el torneo contra Uzbekistán sabiendo que podía tomar la iniciativa temprana en el grupo después de que Portugal solo pudiera empatar con RD Congo.

Los Cafeteros hicieron exactamente eso, aunque el equipo uzbeko de Fabio Cannavaro les dio un susto durante gran parte de una absorbente noche en el Azteca.

Finalmente, el gol de Luis Díaz en el minuto 65 puso a los Cafeteros 2-1 arriba, y el empate siguió siendo un resultado temido hasta que Jaminton Campaz dejó el partido fuera del alcance de los debutantes en el noveno minuto del tiempo agregado del segundo tiempo.

Ese éxito deja a Colombia como el único equipo del grupo que ha asegurado los tres puntos de cara al martes, cuando otra victoria la enviará a los dieciseisavos de final.

Conscientes de la solidez defensiva de los Leopardos, los Cafeteros, que alcanzaron los cuartos de final y los octavos de final en sus dos participaciones anteriores, esperan asegurar la victoria que confirme su lugar en la primera ronda eliminatoria.

Pronóstico Colombia vs RD Congo / © Iconsport

Los hombres de Sébastien Desabre no estarán dispuestos a ser participantes voluntarios en concederle al equipo de Lorenzo el paso seguro a la siguiente ronda, con el regreso de los Leopardos al escenario global después de 52 años subrayando que no están en Norteamérica simplemente para completar el número.

Aunque Desabre optó por una línea de cinco defensores, como suele hacer de forma intermitente, conceder después de seis minutos con el cabezazo de Joao Neves pudo haber hecho que perdieran la calma.

Sin embargo, RD Congo mostró personalidad y fortaleza de carácter, limitando a los hombres de Roberto Martínez a solo seis remates más durante el resto del partido, mientras intentó ocho al otro lado del campo.

Los observadores afines a RD Congo incluso podrían haber lamentado dos ocasiones que los Leopardos desperdiciaron para ponerse 2-1 arriba en el tramo final, con Cedric Bakambu disparando sin dirección por encima después de ser asistido por Noah Sadiki, mientras que Joris Kayembe falló de mala manera un centro desde justo fuera del área de Portugal minutos después, cuando tenía a tres compañeros rompiéndose el cuello para anotar un gol servido.

No obstante, para la nación africana el vaso está medio lleno, no medio vacío, ya que ha demostrado que pertenece a este nivel y ahora apunta a conseguir su primera victoria en el torneo global en su quinto partido.

Rendimiento reciente

Colombia, Mundial:

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Colombia, todas las competiciones:

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RD Congo, Mundial:

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RD Congo, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Colombia vs RD Congo / © Iconsport

Después de utilizar un 4-3-3 ultraofensivo en su primer partido, con Jhon Arias usado en el trío del mediocampo, Lorenzo podría controlar más a su equipo contra los Leopardos.

El entrenador podría cambiar a un 4-2-3-1 más familiar, con el siempre vigente James Rodríguez actuando en el rol de número 10 detrás de la máquina de goles Luis Suárez, quien puede no haber marcado contra Uzbekistán, pero anotó 28 goles de liga para Sporting Lisboa en 2025-26.

Díaz, sin embargo, sigue siendo el delantero estrella del equipo, dado que Rodríguez ya no está en su mejor momento, y el atacante abierto de Bayern Munich puede dañar a RD Congo tanto creando como marcando.

En cuanto a Desabre, puede existir la tentación de abandonar la línea de cinco defensores usada contra Portugal y volver a una defensa de cuatro hombres, aunque es probable que su solidez defensiva se mantenga.

Los Leopardos nunca han perdido por más de un gol bajo el mando del entrenador francés, y su línea defensiva será comandada por el experimentado Chancel Mbemba, quien arriesga suspensión contra Uzbekistán después de su amarilla ante Portugal.

Wissa y Bakambu cargarán con el peso ofensivo al otro lado del campo, con Wissa dejando atrás una difícil temporada de debut en Newcastle United para marcar el primer gol mundialista de su país.

Posibles formaciones Colombia vs RD Congo

Colombia:

Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Rios, Lerma; Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez

RD Congo:

Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Bongonda, Bakambu, Wissa

Pronóstico Colombia vs RD Congo

Nuestro pronóstico: Colombia 1-1 RD Congo

A Colombia se le dio una probabilidad significativamente mayor de avanzar en nuestra guía de apuestas del Mundial, pero RD Congo ya demostró que no es un rival fácil.

Aunque La Tricolor llega al partido del martes por la noche habiendo marcado dos goles o más en sus últimos tres partidos, consiguiendo un par de victorias por 3-1, los Leopardos son un equipo increíblemente difícil de vencer.

Como tal, otro empate podría darse en el Estadio Guadalajara, con los Leopardos llegando a su último partido de grupo contra Uzbekistán con la clasificación probablemente en sus manos.

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