Uruguay y Cabo Verde se miden este domingo 21 de junio a las 18:00 Chile en el Miami Stadium por la Fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. La Celeste de Marcelo Bielsa llega con la obligación urgente de ganar tras el empate 1-1 ante Arabia Saudita en el debut, resultado que dejó más dudas que certezas sobre el nivel del equipo.

La gran baja es Ronald Araújo: el defensor del Barcelona sufrió una lesión muscular en el debut y, si bien evolucionó favorablemente, no llega a tiempo para este partido. Del otro lado, Cabo Verde protagonizó la gran sorpresa de la jornada 1 al empatar 0-0 con España, confirmando que el equipo del DT Bubista es mucho más que un equipo de relleno en el grupo.

El árbitro del partido es el noruego Espen Eskås. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Uruguay vs Cabo Verde, minuto a minuto

La previa del Uruguay vs Cabo Verde

Uruguay, bajo el mando del DT Marcelo Bielsa, apuesta por el sistema 4-4-2 con el histórico portero Fernando Muslera bajo los palos, en lo que podría ser uno de sus últimos partidos mundialistas. En la defensa, la ausencia de Ronald Araújo obliga a reformular la zaga central con Sebastián Cáceres como socio de Mathías Olivera, mientras que Guillermo Varela y Matías Viña actúan como laterales. En el mediocampo, el trío de lujo Federico Valverde del Real Madrid, Manuel Ugarte del Manchester United y Rodrigo Bentancur del Tottenham da uno de los centros del campo más potentes del torneo. El carrilero Maximiliano Araújo aporta profundidad por el costado. Arriba, la dupla Federico Viñas y el explosivo Darwin Núñez del Liverpool es la apuesta ofensiva de Bielsa.

Cabo Verde, dirigida por el técnico Bubista —quien ha transformado a los Tubarões Azuis en un equipo difícil de batir—, llegó a este partido respaldado por el hito histórico del empate ante España. La solidez defensiva es su sello.

Formaciones de Uruguay vs Cabo Verde

Probable formación de Uruguay:

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas, Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Probable formación de Cabo Verde:

Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral, Dailon Rocha Livramento. DT: Bubista.

¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde en vivo?

El duelo entre Uruguay y Cabo Verde se disputará este domingo 21 de junio a las 18:00 horas de Chile en el Miami Stadium, Miami. El árbitro del partido es el noruego Espen Eskås. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports, y en streaming a través de DGO y Disney+.