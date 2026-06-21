Uruguay puede dar un paso significativo hacia la clasificación a las rondas eliminatorias del Mundial 2026 si supera a Cabo Verde este domingo en el Miami Stadium.

Los cuatro equipos del Grupo H están igualados con un punto, pero Uruguay llega al choque del fin de semana en el primer lugar tras empatar 1-1 con Arabia Saudita el 15 de junio, mientras que Cabo Verde, cuarto clasificado, consiguió uno de los mejores resultados de todos los tiempos en un Mundial al sostener a España en un empate sin goles el lunes.

Copa del Mundo – Grupo H – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Uruguay Sin Comenzar Miami Stadium – Miami Cabo Verde

Previa del partido Uruguay vs Cabo Verde

Uruguay decepcionó durante gran parte del primer tiempo contra Arabia Saudita, y fue preocupante que sus cuatro remates dentro del área antes del descanso llegaran a partir de jugadas a balón detenido.

Pese a realizar dos cambios en el entretiempo, el equipo de Marcelo Bielsa siguió teniendo dificultades para generar oportunidades significativas hasta los últimos 10 minutos del partido.

La posibilidad de quedar eliminado debería considerarse baja, dado que ocho equipos que terminen terceros clasificarán a las rondas eliminatorias, pero los hinchas podrían estar temerosos después de haber visto a su selección no avanzar más allá de la fase de grupos en Qatar 2022.

Bielsa estará alarmado por la producción ofensiva de su equipo, especialmente porque ahora ha marcado uno o menos goles en siete de sus últimos ocho partidos.

De hecho, La Celeste ha anotado apenas 10 goles en sus últimos nueve partidos de fase de grupos en Mundiales, pero solo ha recibido más de un gol en uno de sus ocho encuentros oficiales más recientes.

Está por verse si Uruguay puede desafiar su historia reciente en el torneo, aunque los dos veces campeones del mundo serán vistos sin duda como amplios favoritos este domingo, tal como se muestra en nuestra guía de apuestas del Mundial.

Pronóstico Uruguay vs Cabo Verde / © Iconsport

El logro de Cabo Verde contra España no debe subestimarse, considerando la naturaleza histórica del empate del debutante mundialista, que presentó la mayor diferencia de ranking de todos los tiempos entre rivales en un partido de Mundial que no terminó con victoria del equipo mejor ubicado: segundo contra 67°.

El arquero Vozinha se convirtió en un ícono nacional de la noche a la mañana gracias a sus actuaciones heroicas, con el jugador de 40 años realizando siete atajadas y tres descolgadas altas para negarle el gol a los españoles.

Quizás la resistencia defensiva de los Tiburones Azules no debió sorprender, considerando que lograron mantener siete porterías en cero en sus 10 partidos clasificatorios al torneo.

El empate de Cabo Verde con España fue la primera vez en cuatro partidos que no logró ganar, y aunque dos de sus triunfos en ese período fueron contra Bermudas, ubicada 167ª, y Finlandia, 75ª, sí venció 3-0 a Serbia, 43ª del ranking, el 31 de mayo.

Si el entrenador Bubista quiere hacer lo impensado y guiar al equipo a las rondas eliminatorias, probablemente tendrá que conseguir al menos una victoria en sus dos partidos restantes del grupo, por lo que su equipo podría necesitar registrar más que los seis toques en el área que consiguió contra España cuando enfrente a Uruguay este domingo.

Rendimiento reciente

Uruguay, Mundial:

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Uruguay, todas las competiciones:

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Cabo Verde, Mundial:

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Cabo Verde, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Uruguay vs Cabo Verde / © Iconsport

El mediocampista uruguayo Manuel Ugarte y el delantero Darwin Núñez tuvieron dificultades para generar impacto contra Arabia Saudita, y ambos fueron sustituidos, aunque sería sorpresivo que Bielsa dejara fuera a dos de sus jugadores estrella.

Si Núñez comienza en ataque, podría estar acompañado por Agustín Canobbio en lugar de Federico Viñas, quien tuvo dificultades para involucrarse.

Ronald Araujo habría sido una opción para ser titular en el corazón de la defensa en el partido anterior, pero la lesión del defensor antes del inicio del Mundial hizo que se perdiera el debut de su selección, y sigue siendo duda para el encuentro del domingo.

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, podría necesitar producir más milagros este fin de semana, pero su trabajo será más fácil si los centrales Diney Borges y Roberto Lopes están en su mejor nivel.

El número seis Kevin Lenini estuvo excelente cuando se le pidió proteger a su línea defensiva contra España, y es una inclusión segura nuevamente en el once, mientras que sus compañeros mediocampistas Laros Duarte y Jamiro Monteiro podrían conservar sus lugares.

Monteiro no pudo mostrar sus talentos ofensivos en el debut de su equipo, y dado que será necesario en zonas más retrasadas, el delantero Dailon Livramento debería esperar que la mayor parte del apoyo provenga de los extremos Ryan Mendes y Jovane Cabral.

Posibles formaciones Uruguay vs Cabo Verde

Uruguay:

Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Valverde, Bentancur, Ugarte, Araujo; Canobbio, Núñez

Cabo Verde:

Vozinha; Moreira, Borges, Lopes, S Cabral; Duarte, Lenini, Monteiro; Mendes, Livramento, J Cabral

Pronóstico Uruguay vs Cabo Verde

Nuestro pronóstico: Uruguay 2-0 Cabo Verde

Uruguay debería tener cuidado de no dar la victoria por descontada, ya que de lo contrario corre el riesgo de sufrir una de sus mayores vergüenzas históricas.

Cabo Verde ha capturado los corazones de los espectadores en el Mundial 2026, pero aunque mostró una inmensa resiliencia contra España, otro milagro parece poco probable.

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