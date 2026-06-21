España despertó en el Mundial 2026. La Roja del Viejo Continente dejó atrás su dubitativo arranque, aplastó a Arabia Saudita y volvió a sacar chapa de candidato en el torneo.

De esta forma, los españoles dejaron atrás una sequía de cuatro partidos consecutivos sin conocer de victorias en la Copa del Mundo. La última fue ante Costa Rica en Qatar 2022 en la primera fecha de la fase de grupos.

España demostró su poderío ante Arabia Saudita

España salió con todo a la cancha del Estadio de Atlanta y logró batir rápidamente la defensa saudí. En el minuto 10, Oyarzábal envió un centro preciso desde el sector izquierdo que encontró el pie de Lamine Yamal, que solo tuvo que empujarla para poner el 1-0 y anotar su primer gol en el Mundial 2026.

El poderío ofensivo de los europeos no cesó y con un doblete de Mikel Oyarzabal en menos de cinco minutos (21’ y 24’) estiraron las cifras y se fueron al descanso con una cómoda ventaja.

El golpe final llegó en el complemento, cuando tras un tiro de esquina desde la izquierda Marc Cucurella remató en el área chica y un rebote en Al Tambakti le ayudó a superar al portero y decretar el 4-0 definitivo (48’).

Con este triunfo, España quedó en lo más alto del Grupo H con 4 puntos, seguido de Uruguay (1), Arabia Saudita (1) y Cabo Verde (1)..

España vs Arabia Saudita, minuto a minuto

La previa del España vs Arabia Saudita

España apuesta por el sistema 4-3-3 y la gran noticia del día es que Lamine Yamal volverá a arrancar desde el banco de suplentes, confirmando que el astro del Barcelona aún no está al 100% físicamente. El cambio más significativo respecto al debut es la entrada de Gavi como mediapunta o extremo izquierdo, desplazando a Nico Williams al banco. Arriba, Ferran Torres y el capitán Mikel Oyarzabal completan el tridente.

Arabia Saudita sorprendió en el debut al empatar con Uruguay demostrando solidez defensiva y peligro en el contragolpe. El equipo alinea en 4-2-3-1 con Mohammed Abu Al-Shamat como enganche. Arriba, Salem Al-Dawsari es el gran referente creativo, secundado por Musab Al-Juwayr y el delantero Firas Al-Brikan. Donis pedirá bloque bajo y transiciones rápidas para repetir la fórmula ante Uruguay.

Formaciones de España vs Arabia Saudita

Formación de España:

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Formación de Arabia Saudita:

Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Ali Lajami, Abdulelah Al-Amri, Moted Al-Harbi; Salem Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari, Musab Al-Juwayr; Salem Al-Dawsari, Firas Al-Brikan. DT: Georgios Donis.

¿Dónde ver España vs Arabia Saudita en vivo?

El duelo entre España y Arabia Saudita se disputará este domingo 21 de junio a las 12:00 horas de Chile en el Atlanta Stadium, Atlanta. El árbitro del partido es el brasileño Raphael Claus. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports, y Chilevisión, y en streaming a través de DGO y Disney+.