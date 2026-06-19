Escocia y Marruecos se miden este viernes 18 de junio a las 18:00 Chile en el Boston Stadium por la Fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026. Los escoceses llegan como líderes del grupo con 3 puntos tras superar 1-0 a Haití en un debut trabajado y sufrido.

Mientras, Marruecos, el gran protagonista de Qatar 2022 donde llegó a semifinales, debe ganar para no depender de otros resultados. Los Leones de Atlas igualaron 1-1 ante Brasil en la Fecha 1, en lo que fue el partido más equilibrado del grupo, y ahora enfrentan la presión de sumar tres puntos ante Escocia.

Escocia vs Marruecos, minuto a minuto

La previa del Escocia vs Marruecos

Escocia, dirigida por el DT Stephen Clarke, llega como líder del grupo, pero con una gran deuda futbolística. Si bie derrotaron a Haití en el debut, por muchos pasajes del partido se vieron superados por el equipo isleño, uno de los más débiles de la copa.

Es por ello que se espera que los escoceses afronten este juego con dos líneas de 4 bien marcadas para poder frenar el vértigo de los africanos. Además, los europeos deben ganar si no quieren sufrir ante Brasil en la última fecha.

Marruecos, necesita ganar para no complicar su clasificación a la ronda de 32 del Mundial. Los Leones de Atlas usarán 4-3-3 con Achraf Hakimi como permanente agente ofensivo, Brahim Díaz como cerebro del equipo y Ismael Saibari para romper las redes.

Formaciones de Escocia vs Marruecos

Probable formación de Escocia (4-4-2):

Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland, Ché Adams. DT: Stephen Clarke.

Probable formación de Marruecos (4-3-3):

Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Issa Diop. DT: Mohamed Ouahbi.

¿Dónde ver Escocia vs Marruecos en vivo?

El duelo entre Escocia y Marruecos se disputará este viernes 18 de junio a las 18:00 horas de Chile en el Boston Stadium, Boston. El árbitro del partido es el uzbeko Ilgiz Tantashev. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión, DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.