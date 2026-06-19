Países Bajos y Suecia disputarán su segundo encuentro del Grupo F del Mundial 2026, en un encuentro que promete ser de lo más atractivo por las diferentes realidades de ambas escuadras. El duelo se disputará este sábado 20 de junio a partir de las 13:00 horas en el Estadio NRG, ubicado en Houston, Estados Unidos.

El choque entre la Naranja Mecánica y los suecos tiene un atractivo distintivo, ya que Suecia es líder con 3 unidades y Países Bajos tercero con 1 punto. El resultado del encuentro podría clasificar a los Azul y Amarillos a la siguiente fase, o también apretar el Grupo F en caso de que los Naranjas ganen, y la definición de los tres primeros lugares de tendrían que decidir en la última jornada.

¿Qué canal transmite Países Bajos vs Suecia EN VIVO?

El duelo del Grupo F del Mundial 2026 será transmitido por la TV de paga y canales o aplicaciones de streaming, mientras que no tendrá transmisión por TV abierta para Chile.

TV abierta : No habrá transmisión.

: No habrá transmisión. TV de pago : DSports 610/1610.

: DSports 610/1610. Streaming: DGO, Paramount+, Disney+ y DAZN.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs Suecia?

El choque entre Países Bajos y Suecia se disputará este sábado 20 de junio a partir de las 13:00 horas en horario chileno. El duelo se jugará en el Estadio NRG, ubicado en Houston, Estados Unidos.

Fecha : 20 de junio.

: 20 de junio. Hora : 13:00 horas de Chile.

: 13:00 horas de Chile. Estadio: NRG, Houston (Estados Unidos).

El enfrentamiento entre la Naranja Mecánica y los suecos es válido por la segunda fecha del Grupo F de la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver Países Bajos vs Suecia ONLINE por streaming?

DGO

Paramount+

Disney+

DAZN

¿Dónde ver GRATIS Países Bajos vs Suecia?

Para el territorio chileno, el choque entre Países Bajos y Suecia no contará con transmisiones gratuitas, tanto para la opción en TV abierta como en señales online. Por su parte, el duelo podrá ser visto por los canales de pago para TV de DSports.

¿Cómo está el Grupo F del Mundial 2026?

El Grupo F del Mundial 2026 está integrado por Países Bajos, Suecia, Japón y Túnez. El duelo correspondiente será entre el líder y el tercer lugar de la competencia.