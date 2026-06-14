Suecia y Túnez cierran la primera jornada del Grupo F del Mundial 2026 este domingo 14 de junio a las 23:00 horas de Chile en el Estadio BBVA de Monterrey, México. El partido tiene una dimensión sentimental: Suecia regresa a la Copa del Mundo tras su ausencia en Qatar 2022, el primer Mundial en 60 años sin Zlatan Ibrahimović, y lo hace con una generación que muchos consideran la más talentosa de Blågult desde los años 90. Enfrente, Túnez busca capitalizar el factor sorpresa y sumar los tres puntos que le permitan creer en la clasificación.

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Suecia vs Túnez, minuto a minuto

La previa del Suecia vs Túnez

Suecia, bajo la conducción del técnico Jon Dahl Tomasson, llega a Monterrey con una dupla atacante de nivel mundial: Viktor Gyökeres y Alexander Isak conforman el ataque más desequilibrante de la historia reciente de la selección escandinava.

Túnez, dirigido por Jalel Kadri, llega al debut mundialista con un bloque compacto y mentalidad defensiva. El el interior Ellyes Skhiri es la pieza más importantes del esquema tunecino. Túnez sólo perdió un partido en las eliminatorias de la CAF 2026.

Formaciones de Suecia vs Túnez

Formación de Suecia:

Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf; Alexander Bernhardsson, Jesper Karlström, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nygren; Viktor Gyökeres, Alexander Isak

Formación de Túnez:

Abdelmouhib Chamakh; Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik, Amine Ben Hmida; Rani Khedira, Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri, Ali Abdi; Elias Saad

¿Dónde ver Suecia vs Túnez en vivo?

El duelo entre Suecia y Túnez se disputará este domingo 14 de junio a las 23:00 horas de Chile en el Estadio BBVA, Monterrey. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO. El árbitro designado por FIFA es el argentino Yael Falcón Pérez.