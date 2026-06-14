Costa de Marfil y Ecuador abren la Fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026 este domingo 14 de junio a las 19:00 horas de Chile en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, con capacidad para 67.594 espectadores. Es el encuentro con mayor atractivo sudamericano de la jornada: La Tri debuta en su cuarta Copa del Mundo consecutiva buscando superar por primera vez la fase de grupos, mientras los Elefantes llegan con el ataque más temido del grupo.

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Costa de Marfil vs Ecuador, minuto a minuto

La previa del Costa de Marfil vs Ecuador

Costa de Marfil dispone de la delantera más peligrosa del Grupo E, que combina experiencia europea de alto nivel con la explosión de los jóvenes del continente africano. La gran amenaza para Ecuador es la transición rápida al ataque: en los tres últimos amistosos Costa de Marfil marcó al menos dos goles por partido.

Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, apuesta por el orden defensivo como base desde la que construir su juego. El capitán Enner Valencia —máximo goleador histórico de La Tri— es la pieza clave del ataque, acompañado por Gonzalo Plata. El mediocampo ecuatoriano tiene en Moisés Caicedo uno de sus principales motores creativos. La línea defensiva liderada por Piero Hincapié y Willian Pacho del PSG es una de las más sólidas de Sudamérica: Ecuador solo recibió 6 goles en 18 partidos de las Eliminatorias CONMEBOL 2026, el mejor registro defensivo de la clasificatoria.

Formaciones de Costa de Marfil vs Ecuador

Formación de Costa de Marfil:

Yahia Fofana; Ghislain Konan, Emmanuel Agbadou, Wilfried Singo y Guéla Doué; Seko Fofana y Franck Kessié; El Bilal Touré, Nicolas Pépé, Yan Diomandé y Elye Wahi

Formación de Ecuador:

Hernán Galíndez; Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez; Alan Franco, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Alan Minda; Gonzalo Plata, Enner Valencia y John Yeboah

¿Dónde ver Costa de Marfil vs Ecuador en vivo?

El duelo entre Costa de Marfil y Ecuador se disputará este domingo 14 de junio a las 19:00 horas de Chile en el Lincoln Financial Field, Filadelfia. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO, Amazon Prime Video y Paramount+. El árbitro designado por FIFA es el francés François Letexier.