Arabia Saudita y Uruguay tendrán un atractivo encuentro en su debut por el Mundial 2026. El choque entre los asiáticos y la escuadra charrúa válido por la fecha 1 del Grupo H se disputará este lunes 15 de junio a partir de las 18:00 horas en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, Estados Unidos.

El encuentro va a cerrar la primera jornada del Grupo H, ya que horas previas se disputará el duelo entre los dos integrantes del grupo, España y Cabo Verde.

El choque entre Arabia Saudita y Uruguay tiene un condimento especial, ya que los Hálcones Verdes sorprendieron en la anterior cita mundialista al vencer a Argentina que posteriormente fueron campeones, y este año quieren volver a recrear tal hazaña. Por su parte, la escuadra charrúa dirigida por Marcelo Bielsa tiene la misión de superar su anterior presentación en una Copa del Mundo, ya que en Catar 2022 fueron eliminados en fase de grupos.

¿Qué canal transmite Arabia Saudita vs Uruguay EN VIVO?

El encuentro entre Arabia Saudita y Uruguay válido por el Grupo H de la Copa del Mundo 2026 será transmitido por las señales de Chilevisión, mientras que para la opción online contará con emisión por las plataformas de streaming DGO, Paramount+, Disney+ y DAZN.

TV : Chilevisión.

: Chilevisión. Streaming: DGO, DAZN, Disney+ y Paramount+.

¿A qué hora juegan Arabia Saudita vs Uruguay?

El choque entre los Hálcones Verdes y los Charrúas se disputará este lunes 15 de junio a partir de las 18:00 horas en el Hard-Rock Stadium, ubicado en la localidad de Miami, Estados Unidos.

Fecha : Lunes 15 de junio de 2026.

: Lunes 15 de junio de 2026. Hora : 18:00 horas de Chile.

: 18:00 horas de Chile. Estadio: Hard-Rock, Miami.

El choque entre Arabia Saudita vs Uruguay será el encargado de cerrar la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026.

¿Dónde ver Arabia Saudita vs Uruguay ONLINE por streaming?

El encuentro será emitido por cuatro plataformas de streaming mediante sus aplicaciones o sitios web.

DGO

Paramount +

+ Disney+

DAZN

¿Dónde ver GRATIS Arabia Saudita vs Uruguay?

El partido entre Arabia Saudita y Uruguay podrá ser visto de forma gratuita por la TV, ya que Chilevisión será el encargado de transmitir el encuentro por las señales nacionales.

¿Cómo está el Grupo H del Mundial 2026?

El Grupo H de la Copa del Mundo 2026 está integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Los dos primeros mencionados se postulan como candidatos a clasificar a la siguiente fase, pero tanto la selección africana como la asiática buscarán dar la sorpresa.