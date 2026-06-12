Datos Clave La lesión que golpeó a Neymar: El astro brasileño sufrió en el Santos una dolencia en su pantorrilla derecha. El tiempo de Ney fuera de las canchas: Neymar no ha podido entrenar con el plantel brasileño por 25 días. El debut de la Verdeamarela: Brasil debutará en el Mundial ante Marruecos este sábado 13 de junio a partir de las 18:00 horas.

El Mundial 2026 cuenta con la presencia de cracks mundiales que jugarán su última cita planetaria, y uno de ellos es Neymar Jr. La talentosa figura brasileña sorprendió al mundo al ser nominado por Carlo Ancelotti, ya que se encontraba en un complejo momento en el Santos debido a su rendimiento personal y la constante cantidad de lesiones sufridas en un corto periodo.

A pesar de los registros de tiempo fuera de las canchas, el técnico de la canarinha se arriesgó por el talentoso extremo izquierdo y una participación en la Copa del Mundo. Para la mala suerte de Brasil, Neymar llegó a la cita mundialista con una dolencia en la pantorrilla derecha, la cual afecta al jugador y arriesga a perderse gran parte de la fase de grupos.

Neymar se podría perder dos partidos del Mundial 2026

Desde la convocatoria a la selección brasileña, Neymar ha estado en el ojo del huracán debido a su lesión en la pantorrilla derecha, ya que lo ha dejado por 25 días sin entrenar con los seleccionados brasileños y marginado de los amistosos previos a la cita planetaria. Si bien el crack mundial ya no padece su lesión, su forma física no estaría a punto para disputar el primer encuentro de la selección en la Copa del Mundo.

Brasil va a debutar ante Marruecos por el Grupo C de la competencia este sábado 13 de junio, por lo que Neymar estaría descartado para participar siquiera de la banca de suplentes de los pentacampeones del mundo. Con la participación del “Príncipe brasileño” casi descartada de la primera fecha, se espera que este llegue para el segundo encuentro ante Haití, que se disputa el viernes entrante de la competencia.

¿Cuándo juega Brasil por el Mundial 2026?

Brasil tendrá que debutar en el Mundial 2026 ante la selección que quedó cuarta en la anterior cita planetaria, Marruecos. El duelo entre la Verdeamarela y la escuadra africana se disputará este sábado 13 de junio a partir de las 18:00 horas en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, en el partido válido por el Grupo C de la competición.