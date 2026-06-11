Estados Unidos y Paraguay iniciarán su campaña en el Grupo D del Mundial 2026 buscando un comienzo positivo cuando se enfrenten este viernes en Los Angeles.

En un grupo que también cuenta con Australia y Turquía, tanto los coanfitriones como su rival sudamericano saben que solo terminar entre los dos primeros garantizará el avance a la fase eliminatoria.

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Previa del partido Estados Unidos vs Paraguay

Una de las tres naciones coanfitrionas del Mundial de este verano, Estados Unidos se unirá a sus vecinos México y Canadá con la esperanza de aprovechar al máximo la ventaja de jugar en casa.

El equipo de Mauricio Pochettino fue liberado del esfuerzo de disputar las Clasificatorias de CONCACAF, lo que le dio al entrenador argentino casi dos años para planificar y preparar el torneo, pero cada partido contará desde ahora.

Poco después de conseguir una impresionante victoria 3-2 sobre Senegal, su último partido de preparación terminó en derrota el fin de semana pasado, cuando cayó 2-1 ante Alemania pese al espectacular empate transitorio de Antonee Robinson.

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12/06/2026

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Luego, el plantel de 26 jugadores de Pochettino voló desde Chicago a California, donde comenzaron los preparativos para su primer partido del Grupo D, uno que podría marcar el tono de la campaña que viene.

Ubicados en el puesto 16 del ranking mundial, las Barras y las Estrellas disputarán ahora su 12° Mundial, y apuntarán al menos a igualar su recorrido hasta los octavos de final en casa en 1994.

Desde un tercer lugar en la edición inaugural hace casi un siglo, la mejor campaña de Estados Unidos fue llegar a los cuartos de final en 2002, aunque alcanzó la fase eliminatoria en sus últimas tres participaciones.

Con todos sus partidos de grupo programados en suelo local —en Los Angeles y Seattle—, el debut los verá enfrentar a Paraguay en un Mundial por primera vez en 96 años; aquella vez, Estados Unidos ganó 3-0.

Pronóstico Estados Unidos vs Paraguay / © Icon Sport

Incluyendo aquel torneo lejano, Paraguay ha ganado solo uno de sus ocho debuts mundialistas hasta la fecha, mientras que no pudo ganar ninguno de sus dos partidos anteriores contra una nación anfitriona.

Dejando la historia a un lado, La Albirroja está simplemente feliz de disputar su novena participación en la mayor cita del fútbol, después de terminar sexta en las Clasificatorias CONMEBOL.

Dirigida por Gustavo Alfaro —el tercer entrenador argentino en dirigir a Paraguay en un Mundial—, el punto más alto indudable fue una victoria 2-1 sobre la campeona del mundo Argentina.

Posteriormente, los hombres de Alfaro fueron derrotados 2-1 por Estados Unidos en un amistoso disputado en noviembre pasado, pero desde entonces han ganado tres de cuatro partidos, incluida la victoria 4-0 como local sobre Nicaragua la semana pasada.

Equipo pragmático, cómodo cediendo la posesión y priorizando las jugadas a balón detenido, pocos esperan que el equipo sudamericano llegue lejos, lo que significa que no carga con el peso de la expectativa.

Ahora, en su primera fase final mundialista desde 2010 —cuando estableció su mejor marca nacional al llegar a los cuartos de final—, Paraguay espera capitalizar ese estatus modesto y arruinarle la fiesta a Estados Unidos.

Rendimiento reciente

Estados Unidos, todas las competiciones:

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Paraguay, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Estados Unidos vs Paraguay / © Imago

Se espera que Estados Unidos utilice una línea de tres flexible para el partido inaugural del viernes, con el veterano capitán Tim Ream en el corazón de la defensa.

Miles Robinson y Mark McKenzie compiten por cubrir la ausencia del también central Chris Richards, ya que el defensor de Crystal Palace recién acaba de retomar los entrenamientos tras una lesión de tobillo.

En el mediocampo, Tyler Adams, Weston McKennie y Malik Tillman tendrán roles integrales, mientras que la gran figura Christian Pulisic debería apoyar a Folarin Balogun en ataque.

Este último pudo haber tenido dificultades en AC Milan durante los últimos meses, pero realizó un trabajo impresionante contra Alemania; mientras tanto, el delantero de Monaco, Balogun, marcó 19 goles en todas las competiciones la temporada pasada.

La campaña clasificatoria de Paraguay se construyó desde la defensa. El central de Sunderland, Omar Alderete —quien fue expulsado contra Estados Unidos en noviembre—, y el capitán Gustavo Gómez están listos para ser titulares en una sólida línea de cuatro.

El creador clave Julio Enciso sufrió una lesión menor en el cuádriceps contra Nicaragua, pero aun así se espera que participe en un rol avanzado.

El delantero de Strasbourg probablemente se unirá a Miguel Almirón y Diego Gómez para apoyar al único atacante Tonny Sanabria, quien fue el máximo goleador de La Albirroja en las Clasificatorias CONMEBOL con cuatro tantos.

Posibles formaciones Estados Unidos vs Paraguay

Estados Unidos:

Freese; Freeman, M. Robinson, Ream; Dest, McKennie, Adams, A. Robinson; Pulisic, Tillman; Balogun

Paraguay:

Gill; Cáceres, G. Gómez, Alderete, Alonso; Bobadilla, Cubas; D. Gómez, Enciso, Almirón; Sanabria

Pronóstico Estados Unidos vs Paraguay

Nuestro pronóstico: Estados Unidos 2-1 Paraguay

Se espera una repetición del amistoso que estas selecciones disputaron el año pasado, con Estados Unidos asegurando una ajustada victoria por un gol en casa.

Aunque los anfitriones son candidatos externos, el pragmático Paraguay aparece bastante abajo en la lista de posibles ganadores en la guía de apuestas del Mundial de Sports Mole.

¿Quién transmite Estados Unidos vs Paraguay? Horario, canal de TV y cómo ver EN VIVO por el Mundial 2026

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