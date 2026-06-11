Estados Unidos y Paraguay se enfrentan este viernes 12 de junio en el Estadio Los Ángeles, desde las 21:00 horas de Chile, por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026. Será el estreno de la selección norteamericana como coanfitriona del torneo, en uno de los partidos más esperados para el público local.

Paraguay, en tanto, vuelve a una Copa del Mundo después de su recordada participación en Sudáfrica 2010. La Albirroja llega tras clasificar desde las Eliminatorias de la Conmebol y buscará dar un golpe inmediato en una zona que también integran Australia y Turquía.

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO?

El partido entre Estados Unidos y Paraguay por el Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta:

ChileVisión

ChileVisión 4K

TV de pago:

DSports 610/1610

Streaming:

DGO

Amazon Prime Video

ChileVisión Web

Paramount+

Disney+ Premium

DAZN

Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Paraguay?

Estados Unidos vs Paraguay se juega este viernes 12 de junio a las 21:00 horas de Chile.

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Viernes 12 de junio de 2026 Hora: 21:00 horas de Chile

21:00 horas de Chile Estadio: Los Ángeles, Estados Unidos

El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026 y marcará el debut de Estados Unidos en su segunda Copa del Mundo como anfitrión.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Paraguay ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

ChileVisión Web

Paramount+

Disney+ Premium

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de ChileVisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Estados Unidos vs Paraguay?

Estados Unidos vs Paraguay tendrá transmisión gratuita por ChileVisión.

El partido se podrá ver sin costo por:

ChileVisión

ChileVisión Web

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN.

Formación de Estados Unidos vs Paraguay

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun.

DT: Mauricio Pochettino.

Estados Unidos apostará por una base con experiencia europea, con Pulisic como figura principal y con un mediocampo de mucho recorrido gracias a Adams y McKennie. La velocidad por las bandas puede ser una de sus armas fuertes en el debut.

Paraguay: Anthony Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Miguel Almirón; Julio Enciso y Antonio Sanabria.

DT: Gustavo Alfaro.

Paraguay llega con una estructura competitiva, fuerte en defensa y con nombres capaces de marcar diferencias arriba. Gustavo Gómez será el líder de la zaga, mientras que Almirón, Enciso y Sanabria aparecen como cartas importantes para dañar en ataque.

¿Cómo llegan Estados Unidos vs Paraguay al Mundial 2026?

Estados Unidos llega al Mundial 2026 con una presión enorme. Juega en casa, vuelve a ser anfitrión después de 1994 y debuta en un grupo donde partir bien puede cambiar por completo el tono de su campaña.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino buscará mejorar lo realizado en Qatar 2022, donde alcanzó los octavos de final. Con Christian Pulisic como gran figura y una generación con rodaje internacional, el cuadro norteamericano necesita transformar la localía en ventaja desde el primer partido.

Paraguay, por su parte, regresa a la Copa del Mundo después de 16 años. Su última participación fue en Sudáfrica 2010, donde firmó la mejor campaña de su historia al llegar hasta cuartos de final.

La Albirroja clasificó como sexta de la Conmebol y lo hizo con triunfos importantes en el camino, entre ellos ante Brasil y Argentina. Bajo la conducción de Gustavo Alfaro, Paraguay recuperó orden, intensidad y una identidad competitiva que lo vuelve un rival incómodo para cualquiera.

¿Cómo está el Grupo D del Mundial 2026?

El Grupo D del Mundial 2026 está integrado por Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Ranking – World Cup Grp. D – 2026/2026 # Team Pts P W D L Diff GF GA 1 Australia Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Turquía Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0 4 EEUU EEUU 0 0 0 0 0 0 0 0

La primera fecha será clave para ordenar la zona. Estados Unidos necesita ganar para sostener el impulso de la localía, mientras que Paraguay buscará sumar de inmediato para meterse en la pelea por la clasificación desde el arranque.

¿Cuál es el historial entre Estados Unidos y Paraguay en Mundiales?

Estados Unidos y Paraguay se enfrentaron una vez en Copas del Mundo.

El único antecedente fue en Uruguay 1930, durante el primer Mundial de la historia. En aquel partido, Estados Unidos venció 3-0 a Paraguay con un triplete de Bert Patenaude, registro que quedó marcado como el primer hat-trick en la historia del torneo.

Ese cruce le da un condimento especial al debut en Los Ángeles. Casi un siglo después, Estados Unidos y Paraguay vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo, esta vez con el equipo norteamericano como anfitrión y con la Albirroja de regreso al escenario mundial.