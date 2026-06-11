Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este viernes 12 de junio en el Estadio Toronto, desde las 15:00 horas de Chile, por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. Será un estreno especial para el cuadro norteamericano, que jugará su primer partido como coanfitrión de la Copa del Mundo.
El duelo también tiene un peso grande para Bosnia y Herzegovina, que vuelve al Mundial tras conseguir su clasificación en Europa y eliminar a Italia en una dramática definición por penales. En un grupo que también integran Qatar y Suiza, comenzar sumando puede marcar el camino de dos selecciones que no tienen demasiado margen para especular.
¿Qué canal transmite Canadá vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO?
El partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.
TV abierta:
ChileVisión
ChileVisión 4K
TV de pago:
DSports 610/1610
Streaming:
DGO
Amazon Prime Video
ChileVisión Web
Paramount+
DAZN
Cobertura online: AlAireLibre.cl
¿A qué hora juegan Canadá vs Bosnia y Herzegovina?
Canadá vs Bosnia y Herzegovina se juega este viernes 12 de junio a las 15:00 horas de Chile.
- Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
- Hora: 15:00 horas de Chile
- Estadio: Toronto, Canadá
El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026 y marcará el debut de Canadá como anfitrión en el torneo.
¿Dónde ver Canadá vs Bosnia y Herzegovina ONLINE por streaming?
El partido estará disponible por varias plataformas digitales.
DGO
Amazon Prime Video
ChileVisión Web
Paramount+
DAZN
Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de ChileVisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.
¿Dónde ver GRATIS Canadá vs Bosnia y Herzegovina?
Canadá vs Bosnia y Herzegovina tendrá transmisión gratuita por ChileVisión.
El partido se podrá ver sin costo por:
ChileVisión
ChileVisión Web
Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.
Formación de Canadá vs Bosnia y Herzegovina
Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustaquio, Liam Millar, Tajon Buchanan; Jonathan David y Cyle Larin.
DT: Jesse Marsch.
Canadá apostará por una estructura intensa, con Eustaquio como eje en el mediocampo y una dupla ofensiva de peso con Jonathan David y Cyle Larin, dos nombres llamados a cargar con buena parte de la ilusión local.
Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović, Toni Šunjić, Kerim Memić; Ermedin Demirović y Edin Džeko.
Bosnia tendrá experiencia y oficio en zonas clave. Kolašinac aporta jerarquía en la defensa, mientras que Džeko sigue siendo una referencia ofensiva capaz de cambiar un partido con una sola aparición en el área.
¿Cómo llegan Canadá vs Bosnia y Herzegovina al Mundial 2026?
Canadá llega al Mundial 2026 con una carga emocional enorme. Será su tercer torneo mundialista y el primero en el que jugará como anfitrión, con el estreno marcado en Toronto y con la obligación de transformar la localía en una ventaja real.
La selección dirigida por Jesse Marsch todavía busca su primera victoria en una Copa del Mundo. En sus debuts anteriores perdió ante Francia en 1986 y frente a Bélgica en 2022, por lo que este partido aparece como una oportunidad histórica para romper esa barrera.
Bosnia y Herzegovina, en tanto, disputa su segunda Copa del Mundo y vuelve al torneo después de su participación en Brasil 2014, cuando debutó con derrota ante Argentina.
El equipo europeo llega impulsado por una clasificación fuerte desde los playoffs, donde dejó en el camino a Italia en una definición por penales. Ese golpe le da confianza a una selección que combina experiencia, juego físico y nombres capaces de competir en un grupo que se proyecta muy parejo.
¿Cómo está el Grupo B del Mundial 2026?
El Grupo B del Mundial 2026 está integrado por Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.
|Ranking – World Cup Grp. B – 2026/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Bosnia y Herzegovina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
2
|Canadá
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
3
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
4
|Suiza
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
La primera fecha puede ser determinante para ambos. Canadá necesita ganar para alimentar la ilusión de su gente, mientras que Bosnia y Herzegovina sabe que sumar ante el anfitrión puede darle aire antes de enfrentar a Qatar y Suiza.
¿Cuál es el historial entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en Mundiales?
Canadá y Bosnia y Herzegovina nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo.
El partido en Toronto será el primer cruce mundialista entre ambas selecciones y tendrá un valor especial por el contexto. Canadá jugará ante su público como coanfitrión, mientras que Bosnia buscará arrancar con puntos en apenas su segunda participación en la cita planetaria.
Hasta ahora, los debuts mundialistas de ambos terminaron en derrota: Canadá cayó ante Francia en 1986 y ante Bélgica en 2022, mientras que Bosnia perdió frente a Argentina en 2014.
- Lineups
Laryea
Crepeau
Johnston
Waterman
Cornelius
Buchanan
Eustaquio
Kone
Millar
David
Larin
- Entrenador
-
0Jesse Marsch
- Dudosos
-
19Alphonso Davies
-
15Moise Bombito
Vasilj
Dedic
Katic
Muharemovic
Kolasinac
Bajraktarevic
Tahirovic
Basic
Memic
Demirovic
Dzeko
- Entrenador
-
0Sergej Barbarez