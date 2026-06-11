Datos Clave Argentina Lidera Ranking: La Albiceleste llega al Mundial con 1.877,27 puntos FIFA. Maldición Ocho Ediciones: Ningún líder del ranking ha ganado el Mundial desde 1994. Debut ante Argelia: Argentina abre el Grupo J el 16 de junio en Kansas City.

A horas del puntapié inicial del Mundial 2026, la Selección Argentina recibió la mejor y, paradójicamente, la peor noticia posible en la previa. La Albiceleste, vigente campeona del mundo, recuperó el liderazgo del Ranking FIFA y llegará al torneo como el equipo número uno del planeta según la entidad madre. La buena: estadísticamente es el conjunto mejor valorado del planeta. La mala: ningún seleccionado que arribó a una Copa del Mundo como líder del ranking en los últimos 32 años terminó coronándose campeón. La maldición es real y tiene historia.

El cambio en la cima se produjo en cuestión de una semana. Argentina, que venía tercera tras pasar casi un año por debajo de España y Francia, escaló dos posiciones por la sorprendente caída del seleccionado galo ante Costa de Marfil (1-2) en el último amistoso preparatorio. A eso se sumaron los triunfos albicelestes ante Honduras (2-0) y Islandia (3-0), que terminaron de empujar al equipo de Lionel Scaloni al primer lugar. España, que igualó 1-1 con Irak, también cedió posiciones. El nuevo ordenamiento muestra a Argentina con 1877.27 puntos, a España con 1874.71 y a Francia con 1870.70.

El top 5 del Ranking FIFA previo al Mundial

La fotografía estadística con la que arranca el torneo se ordena en escalera de la siguiente forma:

Argentina: 1877.27 puntos

1877.27 puntos España: 1874.71 puntos

1874.71 puntos Francia: 1870.70 puntos

1870.70 puntos Inglaterra: 1827.05 puntos

1827.05 puntos Portugal: 1766.18 puntos

Los cinco primeros lugares concentran a los favoritos teóricos del torneo. Brasil, en franca caída, ya no aparece entre los cinco mejores rankeados del planeta.

La maldición de ocho ediciones consecutivas

El dato adverso para Argentina es contundente. Desde la institucionalización del Ranking FIFA en 1992, ninguna selección que llegó como número uno del escalafón ganó el Mundial siguiente. La lista de campeones frustrados es brutal:

1994: Alemania llegó líder y cayó en cuartos ante Bulgaria.

Alemania llegó líder y cayó en cuartos ante Bulgaria. 1998: Brasil llegó líder y perdió la final con Francia.

Brasil llegó líder y perdió la final con Francia. 2002: Francia llegó líder y se fue en primera fase sin marcar goles.

Francia llegó líder y se fue en primera fase sin marcar goles. 2006: Brasil llegó líder y cayó en cuartos ante Francia.

Brasil llegó líder y cayó en cuartos ante Francia. 2010: Brasil llegó líder y cayó en cuartos ante Países Bajos.

Brasil llegó líder y cayó en cuartos ante Países Bajos. 2014: España llegó líder y se fue en primera fase.

España llegó líder y se fue en primera fase. 2018: Alemania llegó líder y se fue en primera fase.

Alemania llegó líder y se fue en primera fase. 2022: Brasil llegó líder y cayó en cuartos ante Croacia.

Ocho ediciones consecutivas. El patrón estadístico es claro y, en algunos casos, brutal: cuatro de los ocho líderes terminaron eliminados antes de octavos. La presión de llegar primero, en términos competitivos, parece operar como una mochila más que como un trampolín.

Cuándo debuta Argentina y el camino del Grupo J

La Albiceleste arrancará la defensa del título el martes 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium, por el Grupo J. El grupo lo completan Austria y Jordania, dos rivales accesibles en el papel, que dejan al equipo de Scaloni como amplio favorito para terminar primero. La hoja de ruta posterior, según los cruces proyectados, dibuja un camino exigente: cuartos ante Brasil o Inglaterra, semis frente a Países Bajos o Portugal y una posible final contra Francia, Alemania, Croacia o España.

¿Es Argentina el favorito para ganar el Mundial?

La respuesta directa es que no. Si bien lidera el ránking FIFA, la albiceleste de Messi no está entre las primeras 3 selecciones para levantar el título en esta edición del torneo.Según Epicbet el ganador del certamen sería Francia y sus candidatos para alcanzar la final son los propios galos y España. Argentina aparece como quinto candidato al título, aunque eso podría variar a medida que vaya avanzando el torneo.