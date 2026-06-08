Datos Clave España Lidera Ranking: Opta le da un 16,1% de chances de ganar el Mundial 2026. Brasil se Desploma: La Canarinha cae al sexto lugar con solo el 6% de probabilidades. Campeón Inédito Posible: En el 35,9% de simulaciones gana una selección sin títulos previos.

A tres días del puntapié inicial del Mundial 2026, la primera gran foto estadística del torneo ya está disponible y la firma uno de los algoritmos más respetados del fútbol. El supercomputador de Opta Analyst entregó su proyección con cerca de 10.000 simulaciones del torneo y dejó un veredicto con peso: España es la principal candidata al título con un 16,1% de probabilidades de levantar la copa el próximo 19 de julio en Nueva Jersey. Por primera vez en muchos años, la lectura estadística pone a la Furia Roja por encima de los grandes históricos del fútbol mundial.

Detrás aparecen dos potencias europeas que llegan al torneo con argumentos sólidos. Francia ocupa el segundo lugar con un 13% y Inglaterra completa el podio del simulador con un 11,2%. El torneo se jugará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, con 48 selecciones repartidas en 12 grupos.

La patrulla juvenil de España quiere ganar “La Segunda” | © Imago

El ranking completo: los siete favoritos según Opta

La proyección del simulador británico ordena en escalera a las grandes potencias del torneo:

España: 16,1%

16,1% Francia: 13,0%

13,0% Inglaterra: 11,2%

11,2% Argentina: 10,4%

10,4% Portugal: 7,0%

7,0% Brasil: 6,0%

6,0% Alemania: 5,1%

El dato más comentado del informe no es España arriba, sino Brasil abajo. La verdeamarilla, pentacampeona mundial, aparece en el sexto puesto con apenas el 6% de probabilidades de quedarse con el título. Una caída brutal si se considera que la misma supercomputadora la había puesto como gran favorita rumbo a Qatar 2022 con un 16% de opciones. El paso del tiempo, los cambios generacionales y los problemas físicos de figuras clave como Neymar explican parte de ese desplome.

Argentina baja del primer lugar y Portugal sostiene

La vigente campeona, Argentina, no aparece como favorita absoluta a defender el título. El equipo de Lionel Scaloni —liderado por Lionel Messi, que arrastra molestias musculares y juega su quinta Copa del Mundo— quedó relegado al cuarto lugar con un 10,4% de chances. El modelo entiende que la Albiceleste, pese a la base de Qatar 2022, no llega con el mismo nivel competitivo que mostró en Lusail.

Portugal, en cambio, sigue siendo el dato sorpresa entre los favoritos. Con un 7% de probabilidades, el equipo de Cristiano Ronaldo —que disputará lo que probablemente sea su último Mundial— supera a Brasil y se instala en zona de candidato real. La generación dorada portuguesa con Bernardo Silva, Rafael Leão y João Félix le dan al modelo razones suficientes para confiar.

Who Will Win the 2026 FIFA World Cup?



Forty-eight teams will battle it out for glory in North America, but who will win the tournament?



We asked the Opta supercomputer for its predictions before the tournament kicks off on 11 June. pic.twitter.com/nPyiTqnKpT — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 1, 2026

Cómo trabaja la supercomputadora

El método de Opta se basa en una técnica estadística llamada simulación Monte Carlo. El sistema ejecuta cerca de 10.000 simulaciones completas del torneo, partido por partido, considerando ranking ELO, rendimiento histórico reciente, valor del plantel, condiciones del rival y factores como localía o impacto de figuras. A partir de esos miles de escenarios, calcula la probabilidad de que cada selección termine campeona.

Un dato adicional del informe llama la atención: en un 35,9% de las simulaciones, el campeón es una selección que nunca ganó un Mundial. Es decir, una de cada tres veces que se corre el modelo, la copa termina en manos de una nueva potencia. La cifra confirma lo que la propia FIFA ha vendido como argumento: con 48 selecciones en juego, este Mundial será uno de los más abiertos e impredecibles de la historia.

El modelo Opta: aciertos y fracasos previos

Messi y Argentina no llega como favorita | © Imago

La trayectoria del supercomputador de Opta exige matices. Entre sus aciertos recientes figura el Mundial de Clubes 2025, donde identificó al Chelsea como uno de los equipos con mayores opciones de éxito semanas antes de que el conjunto inglés se quedara con el título. La precisión del modelo en torneos cortos y con menos variables ha sido su mayor fortaleza.

Pero también acumula fracasos rotundos. La predicción para Qatar 2022 dejó a Brasil como favorito absoluto y la verdeamarilla quedó eliminada en cuartos de final frente a Croacia. En la última Premier League, el modelo apostó por Liverpool y el título terminó en manos del Arsenal. La conclusión es directa: Opta orienta, no garantiza. Las simulaciones son una foto del momento, no una sentencia.

Por qué España convence al algoritmo

La instalación de España como favorita no es casualidad. La Furia es la actual campeona de Europa, llega con una generación en pleno apogeo —Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí— y un cuerpo técnico que aprovechó las eliminatorias para consolidar un esquema reconocible. La decisión de Luis de la Fuente de viajar sin futbolistas del Real Madrid generó polémica, pero los números del simulador respaldan la apuesta. España no llega solo con figuras: llega con un equipo.

Si no te quieres quedar solo con las predicciones del algoritmo y deseas prepararte con todo para el torneo más grande de la historia, es hora de ir más allá de los números. Revisa todo sobre la Copa del Mundo 2026, donde encontrarás el fixture completo, las sedes, los horarios de los 104 partidos y cada detalle clave para que no te pierdas nada de la cita mundialista que paralizará al planeta.