Datos Clave Sorpresivo deceso: Deportivo Italiano informó que Bruno Betancor falleció a los 22 años por un paro cardiorrespiratorio. Paso por Chile: El delantero uruguayo jugó en Everton de Viña del Mar durante 2024, donde disputó siete partidos y marcó un gol. Episodio reciente: Días antes de su muerte, había realizado una prueba en Deportivo Riestra y quedó envuelto en una controversia por indumentaria del club.

Una trágica noticia sacudió esta mañana al fútbol sudamericano. Con apenas 22 años de edad, falleció sorpresivamente Bruno Betancor, delantero uruguayo que supo defender la camiseta de Everton de Viña del Mar en el Campeonato Nacional de Chile.

La información fue oficializada durante las primeras horas de este jueves por su actual equipo, el Deportivo Italiano Football Club, elenco que milita en la tercera categoría del balompié uruguayo. A través de un emotivo comunicado difundido en redes sociales, la institución confirmó que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio, situación que será investigada por las autoridades locales.

“Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador (…) acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club”, fue el mensaje con el que despidieron al joven atacante.

¿Cómo fue el paso de Bruno Betancor por Everton de Viña del Mar?

Formado en las divisiones inferiores de Fénix y posteriormente en Peñarol —donde debutó profesionalmente— el apodado “Bola” llegó al fútbol chileno en calidad de préstamo a inicios de la temporada 2024 para reforzar a los “Ruleteros”.

Pese a que arribó con el cartel de ser una promesa de la ofensiva charrúa, su ciclo en Viña del Mar fue bastante breve. Betancor alcanzó a disputar solamente siete partidos oficiales con Everton, registrando un solitario pero recordado tanto de cabeza frente a Coquimbo Unido.

Además de su paso por Chile, el delantero construyó una carrera que lo llevó por varios clubes como Rentistas, Cerro, Cerrito y una aventura en el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos.

El episodio en Deportivo Riestra días antes de su muerte

La muerte de Betancor generó una profunda conmoción en Uruguay, Chile y también en Argentina, país donde el nombre del jugador había hecho noticia recientemente.

El delantero había viajado a Buenos Aires con la intención de realizar una prueba futbolística en Deportivo Riestra. El uruguayo no fue seleccionado por el cuerpo técnico y, tras el rechazo, se vio envuelto en un confuso episodio que generó repercusión en la prensa trasandina.

El incidente fue informado por diversos medios que señalaron a Betancor llevándose indumentaria de otros futbolistas, según registros de cámaras de seguridad. El conflicto se resolvió sin intervención de la justicia penal, ya que, de acuerdo a reportes locales, el jugador abonó el valor económico de los artículos y el club optó por no presentar una denuncia formal. Tras este episodio, el ariete regresó a su país para reintegrarse a las filas de Deportivo Italiano, donde lamentablemente encontró la muerte.