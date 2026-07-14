Datos Clave Fichaje oficial: El Grupo Pachuca cerró la contratación del delantero chileno Josué Ovalle, quien firmó un contrato que lo ligará a Everton hasta junio de 2028. El drama en México: El jugador viene de ser la gran figura de Mazatlán en la Liga MX, pero debió buscar equipo luego de que el club azteca vendiera su licencia y desapareciera. Pasado albo: Ovalle fue formado en Macul, pero fue desechado por la jefatura del fútbol formativo bajo el argumento de que “no tenía condiciones” para estar en Colo Colo.

El fútbol da muchísimas vueltas y nadie lo sabe mejor que Josué Ovalle. El delantero chileno de 26 años fue oficializado la noche de este lunes como el flamante nuevo refuerzo de Everton de Viña del Mar, convirtiéndose en la segunda incorporación de los “Ruleteros” para este semestre (tras el colombiano Andrés Arroyo).

“Cotto”, como es apodado en el ambiente futbolístico, llega a Sausalito tras firmar un contrato que lo liga al Grupo Pachuca hasta junio de 2028. Una oportunidad de oro para un jugador que viene de vivir una verdadera montaña rusa de emociones durante la primera mitad del 2026 y que ahora buscará consolidarse en la máxima categoría del fútbol chileno.

¿Qué le pasó a Josué Ovalle en el Mazatlán de México?

El paso del delantero por el fútbol extranjero fue tan brillante como trágico. Ovalle llegó a préstamo al Mazatlán FC desde Deportes Limache y rápidamente se ganó el puesto de titular en la exigente Liga MX.

Su rendimiento fue notorio: anotó cinco goles y regaló una asistencia en apenas 12 partidos del Torneo Clausura. Se transformó en la figura inesperada de los “Cañoneros”, pero todo ese éxito deportivo se vino abajo en los escritorios.

Apenas terminó el semestre, la dirigencia de Mazatlán confirmó que el equipo iba a desaparecer tras vender su licencia en la máxima categoría del fútbol azteca al Atlante FC. Con el club cayendo a las tinieblas y la plantilla entera cesante, Ovalle debió regresar a Chile. Aunque en Limache pensaban retenerlo, el Grupo Pachuca actuó rápido y compró su pase para vestirlo de “Oro y Cielo”.

“Es un desafío muy lindo para mí. Desde que apareció esta oportunidad siempre pensé en positivo y en hacer las cosas muy bien”, señaló el atacante tras estampar su firma.

¿Por qué Josué Ovalle fue expulsado de Colo Colo?

La llegada a Everton marca el retorno de Ovalle a la Primera División chilena, una categoría que se le negó en sus inicios. El oriundo de Algarrobo es canterano de Colo Colo, perteneciendo a la misma generación que hoy brilla con figuras como Felipe Loyola o Vicente Pizarro, pero su salida de Macul fue traumática.

En abril de este año, el propio Ovalle desclasificó el duro momento que vivió en el Estadio Monumental cuando fue echado del club: “Ariel Paolorossi (entonces jefe del fútbol formativo de los albos) me dijo a mí y a Loyola que no teníamos condiciones para estar en Colo Colo”, reveló.

Tras ese golpe, Ovalle debió reconstruir su carrera desde abajo, pasando por Deportes Melipilla, Deportes Concepción y Deportes Limache, hasta dar el salto a México que le cambió la vida. Hoy, el atacante busca su revancha definitiva en Everton e, incluso, comenzar a meter presión para un futuro llamado a La Roja.

En resumen

Everton oficializó el fichaje del delantero chileno Josué Ovalle, quien firmó contrato hasta junio de 2028 para convertirse en el segundo refuerzo del club. El atacante de 26 años viene de una inusual experiencia en México, donde anotó cinco goles en 12 partidos siendo la figura del Mazatlán, club que desapareció tras vender su licencia en la Liga MX. Ovalle, formado en Colo Colo pero expulsado en su juventud “por falta de condiciones”, buscará su gran revancha en el fútbol chileno.

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