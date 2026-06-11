Las polémicas fuera de la cancha y los movimientos de mercado se roban la atención en el Estadio Monumental, justo en la antesala del cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional. El “Caso Correa” sumó un inesperado giro gremial que evidencia un quiebre y le da un respiro a Colo Colo de cara a la temida citación del Tribunal de Disciplina. A su vez, la danza de nombres para reforzar el mediocampo reactiva un viejo anhelo de la dirigencia que no lo pasa bien en Argentina y asoma como el “10” que tanto busca el cuerpo técnico.

En lo netamente deportivo, Fernando Ortiz lidia con un rompecabezas para armar el once titular que recibirá a Cobresal. Entre castigos del Tribunal, dolencias físicas que se prolongan y el inminente retorno (y evaluación) de los seleccionados nacionales tras la gira europea, el “Tano” prepara una formación inédita para asegurar los tres puntos y mantener la holgada ventaja de 10 unidades en la cima del campeonato.

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