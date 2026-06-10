Datos Clave El protagonista: Jürgen Klopp, quien se encuentra en Ciudad de México para trabajar como comentarista estelar de la cadena germana MagentaTV durante el Mundial 2026. La confusión viral: El DT recibió una camiseta alternativa de la Selección Chilena, pero en primera instancia pensó que se trataba de la indumentaria alba. Su futuro real: Aunque el influencer le pidió que dirija a La Roja, el alemán tendría un acuerdo de palabra para asumir la selección de Alemania después de la cita planetaria.

El Mundial 2026 está a solo horas de arrancar en Ciudad de México, y la capital azteca ya reúne a las máximas figuras del deporte global. Uno de los personajes más asediados es Jürgen Klopp, el histórico exentrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund. En medio de sus actividades como comentarista televisivo, el carismático DT protagonizó un hilarante encuentro con un creador de contenidos nacional que intentó seducirlo para que asuma la banca de La Roja. Sin embargo, la respuesta del estratega descolocó a todos y terminó volviéndose furor entre los hinchas del fútbol chileno.

¿Por qué Jürgen Klopp confundió a la Selección Chilena con Colo Colo?

El sorpresivo momento se gestó cuando el influencer y tiktoker chileno Pedro Canales se acercó al técnico germano con una misión clara. “Previo al partido inaugural del Mundial, me armé de valor para hacerle una noble solicitud a Jürgen Klopp”, confesó el creador de contenidos.

En el registro, que rápidamente acumuló miles de interacciones, se ve a Canales acercándose al DT con la nueva camiseta alternativa de Chile (inspirada en el desierto florido). “Vengo de Chile y te tengo un regalo, un regalo para ti”, le indicó.

Al recibir la prenda blanca, el técnico alemán tuvo una reacción automática que desató la locura de los hinchas albos: “¿Colo-Colo?”, preguntó inmediatamente, demostrando su conocimiento sobre el cuadro de Macul.

Rápidamente, el influencer le corrigió el divertido error: “No, no, Chile, para ti. Es para ti, con amor, desde Chile”. Acto seguido, aprovechó la instancia para lanzarle la ambiciosa propuesta: “Espero que algún día quizás puedas entrenarnos al equipo chileno, lo necesitamos. Te amo, Jürgen”. Fiel a su estilo, el germano soltó una carcajada, agradeció el gesto con caballerosidad y guardó el obsequio.

Colo-Colo es Chile. Fin.



P.D: pobre Klopp, veía la camiseta y no entendía nada. Maldito MKT pic.twitter.com/y7HNmkNmgb — Relatos Populares (@relatosalbos) June 10, 2026

Tras dejar el Liverpool: ¿Cuál es el inminente destino de Jürgen Klopp?

Si bien la petición del hincha chileno sacó risas, la realidad del entrenador de 58 años ya tendría un destino fijado de cara al futuro a corto plazo. Klopp ha rechazado innumerables ofertas de clubes millonarios tras dejar Anfield Road, optando por tomarse un respiro y trabajar temporalmente en las comunicaciones.

Sin embargo, desde Europa aseguran que, salvo un giro inesperado o que Julian Nagelsmann consiga levantar el título en Norteamérica, Klopp tiene el camino pavimentado para asumir como el nuevo seleccionador de Alemania una vez finalice el Mundial 2026. La federación germana ve en él al líder carismático ideal para iniciar un proceso de reestructuración profunda, por lo que su retorno a los banquillos ya estaría reservado en su tierra natal.