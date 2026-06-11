Datos Clave Citación oficial: El atacante deberá presentarse el martes 16 de junio para conocer su sanción. Al no estar suspendido provisoriamente, podrá jugar este sábado ante Cobresal. El reglamento: El Tribunal recordó que, como los albos están eliminados de la Copa de la Liga, cualquier castigo a Javier Correa deberá cumplirse de forma obligatoria en las próximas fechas de la Liga de Primera. Pie atrás: Ante la gravedad de la denuncia, el jugador grabó un video institucional ofreciendo disculpas públicas a todo el referato nacional.

La furia desatada en zona mixta le está pasando una pesada factura a Javier Correa. Tras acusar al juez Nicolás Gamboa de “hacer lo imposible” para anularle goles y asegurar que los árbitros “los cagan siempre”, el delantero de Colo Colo quedó en el ojo del huracán. La presión del Sindicato de Árbitros, que exigió una sanción de 10 fechas por atentar contra la honorabilidad del referato, encendió las alarmas en el Estadio Monumental. Ahora, el Tribunal de Disciplina de la ANFP movió sus primeras piezas en el tablero y confirmó la citación del goleador, recordando de paso una norma que podría alterar por completo la lucha por el título en el fútbol chileno.

¿Cuál es la primera medida del Tribunal de Disciplina contra Javier Correa?

En su última sesión ordinaria en Quilín, el organismo disciplinario tomó su primera acción oficial en el caso: citar formalmente al delantero de Colo Colo para la audiencia del próximo martes 16 de junio, instancia donde el jugador deberá comparecer y entregar sus descargos tras la denuncia del juez Nicolás Gamboa. Al no decretarse una suspensión provisoria en esta primera revisión, el atacante trasandino quedó completamente habilitado para disputar el partido de este sábado ante Cobresal en el Estadio Monumental.

Sin embargo, junto con la notificación de la citación, el ente decretó una resolución informativa que encendió las alarmas en Macul, ya que sepulta cualquier opción de que un eventual castigo quede en el olvido tras la eliminación alba en la Copa de la Liga.

Apoyándose en el artículo 44 del Código de Procedimiento y Penalidades, el Tribunal recordó explícitamente que “los jugadores sancionados pertenecientes a clubes eliminados de la Copa de la Liga, deben cumplir tales sanciones en los siguientes partidos de competencias oficiales en que le corresponda intervenir al sancionado”. En términos simples: cualquier fecha de penalización que reciba el ariete argentino la deberá pagar de forma obligatoria en la segunda rueda de la Liga de Primera, justo cuando el equipo de Fernando Ortiz lidera la competencia.

Las públicas disculpas de Correa y la inesperada defensa de un exárbitro

Consciente de que la solicitud de 10 fechas del Sindicato de Árbitros (liderado por Cristián Droguett) podía truncar su temporada, Correa debió salir a calmar las aguas. A través de un video difundido por los canales oficiales del club, el ariete hizo un sentido mea culpa.

“Acá estoy pidiendo disculpas por mis declaraciones el domingo. Creo que fueron desacertadas, en caliente, no fue el momento, ni con ánimo de ofender a nadie. Uno a veces en caliente se equivoca”, confesó el goleador, cerrando con un mensaje directo a Gamboa y a “todos los árbitros del fútbol chileno”.

En medio de la tormenta, el cordobés encontró un impensado salvavidas. Felipe González, expresidente del propio sindicato arbitral, alzó la voz para criticar el actuar de la actual directiva referil liderada por Cristián Droguett. En diálogo con LUN, el exjuez cuestionó la histórica petición de sanción: “El sindicato tomó una decisión desafortunada al realizar una solicitud que direcciona un castigo que le compete únicamente al Tribunal de Disciplina de la ANFP”, argumentó.

Lejos de condenar al goleador albo, González le restó gravedad a sus dichos tras el partido con Huachipato. “Se ha sobredimensionado una declaración de un jugador que hace comentarios duros, pero que no ponen en juego la honorabilidad del árbitro”, explicó el exjuez, marcando un claro contraste con la postura oficial del gremio.

Para cerrar su férrea defensa, el expresidente arbitral le bajó el perfil a la situación de cara a la comparecencia del delantero el próximo martes: “En definitiva, son comentarios como muchos, muy subjetivos y que, a mi parecer, están dentro del margen. Creo que esto no debería pasar más allá de una anécdota y un llamado de atención al jugador”, sentenció.