Datos Clave Reporte oficial: Nicolás Gamboa no perdonó las declaraciones del atacante y transcribió textualmente sus quejas en el informe del partido. El torneo afectado: Por reglamento de la ANFP, la inminente sanción que reciba el jugador deberá cumplirla en la Liga de Primera. La vía de escape: El delantero cordobés podría intentar reducir o anular su castigo si ofrece disculpas públicas, repitiendo una fórmula ya utilizada por otros capitanes en el pasado.

El cierre de la participación alba en la Copa de la Liga trajo consigo una tormenta inesperada. Justo cuando en Blanco y Negro respiraban tranquilos luego de que la gerencia deportiva descartara una salida inminente de Javier Correa ante los sondeos de Alianza Lima, blindándolo como pieza fundamental del esquema, el atacante sumó un nuevo y grave problema administrativo. Tras la derrota 1-0 ante Huachipato, el goleador explotó contra el arbitraje de Nicolás Gamboa, desatando una polémica que quedó plasmada en un letal informe arbitral que podría marginarlo de las canchas.

¿Qué dice el informe de Nicolás Gamboa contra Javier Correa?

La furia del delantero tras el gol anulado por offside y el manejo del partido lo llevó a declarar en zona mixta: “Tiene algo en contra de nosotros, se ve, no sé, pero cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrarnos algo en contra”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para el juez central, quien no dudó en redactar un lapidario documento para el Tribunal de Disciplina, denunciando el uso de “un lenguaje ofensivo” en su contra.

En su reporte, Gamboa detalló la situación de manera exacta: “Una vez terminado el partido y apoyado por un medio de prensa del equipo de Colo Colo (Cacique Pasión), me percato de las declaraciones del Sr. Javier Correa (Colo Colo) quién usa un lenguaje ofensivo en mi contra, diciendo textual ‘El Árbitro hizo lo imposible para cobrarnos offside, lo imposible, buscó todas las cámaras, la verdad que este árbitro es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga, nos caga, nos manda al muere siempre, siempre’.”

La transcripción del árbitro continuó exponiendo las quejas del jugador: “Ya viene de hace años que nos manda al muere…, pero bueno, tiene algo en contra de nosotros. Se ve, no sé, cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrarnos algo en contra, a mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo”.

Finalmente, el juez cerró su acusación con la frase más dura del cordobés: “Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada. Da rabia sí, no se juega por nada, pero da rabia sí, que te caguen así la tarde. Hay que chequear todos los partidos que nos ha dirigido, siempre nos ha metido una traba en el partido, una amarilla o una roja. Es un desastre, con nosotros la verdad es un desastre, ojalá que no nos dirija nunca más.”

¿En qué torneo cumplirá Javier Correa su sanción en Colo Colo?

El gran temor en el Estadio Monumental es que el castigo no aplicará para la edición 2027 de la Copa de la Liga, sino que afectará directamente las aspiraciones del “Cacique” en la actual Liga de Primera.

Así lo estipula claramente el artículo 44 del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP: “En el evento que en un mismo año calendario existan dos o más campeonatos organizados por la Asociación, las sanciones serán cumplidas en el mismo torneo en que se cometió la infracción que originó tal sanción. En caso que ello no fuese posible por término de la competencia u otra causa, deberá cumplirse en el o los siguientes juegos de competencias oficiales en que le corresponda intervenir al sancionado”.

Considerando que Colo Colo ya está eliminado de la Copa de la Liga, cualquier cantidad de fechas que determine el Tribunal (dos, tres, cuatro o más) deberá purgarse obligatoriamente en el Campeonato Nacional.

El plan de salvación: ¿Cómo puede Correa evitar el castigo de la ANFP?

Para no despotenciar el ataque del equipo de Fernando Ortiz, existe una ruta legal que el jugador podría tomar. Si el artillero albo decide retractarse y ofrecer disculpas públicas por sus dichos, podría apelar a la clemencia del Tribunal.

En Quilín existe un claro antecedente bajo este mismo criterio: Marcelo Díaz zafó de una suspensión de hasta seis fechas tras acusar un “robo” en el desenlace del título 2024, logrando evitar el castigo al emitir un comunicado con disculpas públicas a través de sus redes sociales.