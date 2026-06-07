Huachipato derrotó por 1-0 a Colo Colo en Talcahuano en un duelo por cumplir por la Fecha 6 de la Copa de la Liga 2026, en el cierre de la fase de grupos. Ambos elencos guardaron piezas, pero fueron los Acereros los más efectivos en un compromiso de no muchas emociones en la Región del Bío Bío.

En este grupo avanzó como líder Coquimbo Unido a semifinales del torneo, por lo que sigue con chances de capturar el ansiado Chile 3 para la Copa Libertadores 2026.

Los goles de Huachipato vs Colo Colo por la Copa de la Liga 2026

El único tanto del partido llegó al minuto 28 del primer tiempo. Tras un avance por el costado derecho, Guillermo Guaiquil sacó un centro preciso al área que encontró la subida de Mario Briceño, quien ganó por arriba y conectó un cabezazo frontal para vencer a Eduardo Villanueva y poner el 1-0 a favor de los locales. En la jugada tuvo responsabilidad el portero del Cacique, que no logró achicar bien el ángulo en el remate del defensor acerero, en lo que fue su única falla del partido.

Con la ventaja a su favor, Huachipato manejó los tiempos del compromiso y se replegó cómodo en su campo, mientras que Colo Colo intentó reaccionar con más voluntad que ideas. El Cacique acumuló posesión sin lograr generar situaciones muy claras, aunque tuvo dos goles anulados a Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

¿Cuándo vuelven a jugar Huachipato y Colo Colo?

Huachipato dejará atrás rápidamente el cierre de la Copa de la Liga para enfocarse en el Campeonato Nacional, donde por la fecha 15 visitará a Ñublense el próximo sábado 13 de junio a partir de las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Los acereros buscarán meterse de lleno en la pelea por la mitad alta de la tabla en un duelo de exigencia frente a los chillanejos.

Por su parte, Colo Colo también volverá a la acción por la fecha 15 del Campeonato Nacional, donde recibirá a Cobresal el próximo sábado 13 de junio a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental David Arellano. El Cacique de Fernando Ortiz buscará reencontrarse con el triunfo en casa y mantenerse en la pelea por los puestos de torneos internacionales del próximo año.