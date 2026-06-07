Colo Colo visita a Huachipato este domingo 7 de junio a las 15:00 horas en el Estadio CAP Acero de Talcahuano, en lo que puede ser la última oportunidad del Cacique para clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Los albos llegan segundos en el Grupo A con 10 puntos, un punto debajo de Coquimbo Unido, que jugó este viernes ante Deportes Concepción. Si los Piratas no ganan ese duelo, la puerta queda abierta para el Cacique; si Coquimbo ganó, este partido pierde su valor clasificatorio.

El partido será transmitido de forma exclusiva por TNT Sports Premium en televisión y vía streaming por HBO Max. El árbitro designado para el encuentro es Nicolás Gamboa Reyes.

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Huachipato vs Colo Colo, minuto a minuto

La previa del Huachipato vs Colo Colo

Colo Colo llega a esta Fecha 6 con la amarga lección de la fecha anterior: la derrota 1-0 ante Coquimbo Unido del 13 de mayo fue el resultado que le sacó el liderato del Grupo A al equipo dirigido por Fernando Ortiz y lo dejó dependiendo de terceros para clasificar. Desde esa caída, el Cacique retomó el buen camino en el Campeonato Nacional y llega al CAP Acero en buen estado anímico.

Según la información de RedGol, el DT Fernando Ortiz plantearía cambios en la oncena con el ingreso del arquero Eduardo Villanueva y el central uruguayo Javier Méndez como novedades más importantes.

Huachipato, por su parte, llega sin posibilidades de clasificar —suma 5 puntos en cinco partidos, tercero en el grupo— pero con el orgullo de ser anfitrión ante el equipo más poderoso del fútbol chileno en 2026. Los Acereros vienen de un empate 2-2 ante Coquimbo Unido en la Fecha 5 y mostraron que tienen argumentos para hacerle daño a cualquier rival en el Estadio CAP Acero de Talcahuano. En el historial de esta Copa de la Liga, Colo Colo les ganó 1-0 con un gol de Leandro Hernández en la Fecha 3.

Para el Cacique, el resultado del Grupo A en la Fecha 6 ya podría estar definido antes de que empiece el partido del domingo.

Formaciones de Huachipato vs Colo Colo

Probable formación de Colo Colo:

Eduardo Villanueva; Javier Méndez, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; jugadores por confirmar en la oncena albo. DT: Fernando Ortiz.

Probable formación de Huachipato:

A confirmar por el cuerpo técnico acerero. El equipo buscará aprovechar su localía ante el líder del torneo.

¿Dónde ver Huachipato vs Colo Colo en vivo?

El duelo entre Huachipato y Colo Colo se jugará este domingo 7 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Huachipato CAP Acero, Talcahuano.

📺 TV cable: TNT Sports Premium

💻 Streaming: HBO Max