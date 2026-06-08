Datos Clave Derrota que gatilló el conflicto: Colo Colo cayó ante Huachipato en la fecha 6 de la Copa de la Liga, con ambos equipos ya eliminados del torneo. Denuncia en curso: El árbitro Nicolás Gamboa denunciará a Javier Correa en su informe arbitral por “declaraciones ofensivas”, según Radio ADN. Riesgo disciplinario: El Tribunal de Disciplina podría citar a Correa; la única salida sin sanción sería una retractación pública del jugador.

El delantero Javier Correa protagonizó uno de los episodios más polémicos del fin de semana en el fútbol chileno: tras la derrota de Colo Colo por 1-0 ante Huachipato en Talcahuano, el ariete albo atacó con dureza al árbitro Nicolás Gamboa en zona mixta y ahora enfrenta una denuncia formal del propio juez. Según informó el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, Gamboa incluirá la acusación por “declaraciones ofensivas” en su informe arbitral, que debería publicarse este lunes en el sitio oficial de la ANFP.

El partido correspondía a la fecha 6 de la Copa de la Liga y no tenía incidencia en la clasificación, ya que ambas escuadras estaban eliminadas. Sin embargo, el resultado encendió a Correa, quien ingresó en el segundo tiempo y no pudo evitar la caída. Lo que comenzó como una derrota intrascendente en términos de tabla se convirtió en un problema disciplinario de consecuencias abiertas para el Cacique.

[AHORA] Javier Correa será informado por el árbitro Nicolás Gamboa tras sus declaraciones post partido ante Huachipato:



“Declaraciones ofensivas” considerará el escrito del juez del compromiso @adnradiochile pic.twitter.com/S31tl2YhMr — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) June 8, 2026

¿Qué dijo Correa sobre Gamboa?

En zona mixta, el goleador albo no midió sus palabras al referirse al desempeño del árbitro. “El árbitro hizo lo imposible para cobrar el offside ese, lo imposible, buscó todas las cámaras. La verdad que es cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga, nos manda al muere, siempre, siempre. Ya viene hace años que nos manda al muere”, afirmó Correa, quien además reveló que Gamboa le cobró una amarilla durante el partido por reclamar que el rival hacía tiempo.

El delantero fue más lejos y acumuló una serie de antecedentes concretos para sostener su acusación: “Hay que chequear todos los partidos que nos dirigió, siempre nos ha metido una traba en el partido, siempre, siempre. Una amarilla, una roja, la otra vez cobró un penal de 70 metros al Erick (Wiemberg) contra Magallanes en la Copa Chile, es un desastre. Con nosotros la verdad un desastre. Ojalá que no nos dirija nunca más. Ojalá”. Las declaraciones circularon rápidamente y llegaron al propio árbitro.

¿Qué sanción arriesga Correa?

Con la denuncia de Gamboa ya encaminada, el caso pasará al Tribunal de Disciplina, que deberá evaluar si las declaraciones ameritan una suspensión para el delantero. El reglamento de la ANFP contempla sanciones por declaraciones que afecten la honra o la imagen de los jueces, y los castigos en este tipo de casos han oscilado históricamente entre una y varias fechas de suspensión según la gravedad del lenguaje utilizado.

Sin embargo, existe un precedente cercano que podría marcarle el camino a Correa: a fines de 2024, Marcelo Díaz atravesó una situación similar y logró evitar la sanción mediante una retractación y disculpas públicas. Esa salida sigue disponible para el jugador de Colo Colo, aunque implica dar marcha atrás de forma explícita ante un episodio que ya tomó estado público. La decisión del delantero definirá si este conflicto queda en un susto o se transforma en una baja concreta para el Cacique en las próximas fechas del Campeonato Nacional.