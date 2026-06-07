El delantero de Colo Colo Javier Correa estalló con todo contra el árbitro Nicolás Gamboa, luego de la derrota por 1-0 ante Huachipato en Talcahuano, partido en el que no se jugaba nada el Cacique, pero en el que igual buscaban la victoria para no despedirse mal en la Copa de la Liga 2026.

Correa apuntó a una conducta permanente del juez en contra de los Albos, situación que para él es intencional. Ademas, sostuvo que fue demasiado quisquilloso en la anulación de uno de los goles de su equipo, por lo que no se guardó nada en declaraciones con la prensa.

¿Cuál fue la crítica de Javier Correa al árbitro del duelo ante Colo Colo?

“El árbitro (Nicolás Gamboa) hizo lo imposible por cobrar el offside. Lo imposible. Buscó todas las cámaras. Es una cosa increíble: siempre que nos toca, nos caga. Siempre. Viene de hace años“, señaló el atacante trasandino.

“Tiene algo en contra de nosotros, se ve. Cada vez que le tocamos, se empeña en cobrarnos algo. A mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo. Le manejaron el partido todo el tiempo. Da rabia. No se juega nada, pero da rabia que te caguen así la tarde”, añadió.

“Hay que chequear los partidos que nos dirigió, siempre nos ha metido una traba. Siempre. Una amarilla, una roja, la otra vez cobró un penal de 70 metros contra Magallanes en la Copa Chile. Es un desastre, ojalá que no nos dirija nunca más. Ojalá”, sentenció.

¿Qué viene para Javier Correa y Colo Colo?

Javier Correa y Colo Colo tienen como próximo desafío el duelo del próximo sábado a las 17:30 horas ante Cobresal en el estadio Monumental por la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2026.

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