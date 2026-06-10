Datos Clave Ofensiva gremial: El Sindicato de Árbitros Profesionales acudió formalmente a la ANFP para defender a Nicolás Gamboa y acusar al futbolista de atentar contra el fair play y la ética deportiva. Castigo ejemplar: La entidad gremial exigió que se aplique el artículo 60 del Código de Penalidades, solicitando la pena máxima estipulada: 10 partidos de suspensión. Citación confirmada: El goleador del “Cacique” fue llamado a comparecer y deberá presentar sus descargos ante el Tribunal el próximo martes 16 de junio.

Lo que comenzó como una rabieta de zona mixta amenaza con convertirse en uno de los castigos más severos del último tiempo en el fútbol chileno. Las explosivas frases de Javier Correa, quien acusó al juez Nicolás Gamboa de “hacer lo imposible” por cobrar en contra de Colo Colo y de “mandarlos al muere siempre”, terminaron por agotar la paciencia del referato nacional. Este miércoles, el Sindicato de Árbitros Profesionales decidió tomar cartas en el asunto, presentando una gravísima denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP que exige una sanción histórica que dejaría a Fernando Ortiz sin su artillero por gran parte de la temporada.

¿Por qué el Sindicato de Árbitros denunció a Javier Correa?

La molestia en el gremio arbitral es total. Consideran que las declaraciones del delantero argentino tras la eliminación en la Copa de la Liga sobrepasaron ampliamente el límite de la crítica deportiva, transformándose en un ataque directo a la honra del colegiado y a la credibilidad de la actividad.

En el contundente documento ingresado a las oficinas de Quilín, el sindicato, en conjunto con Nicolás Gamboa, argumentó que los dichos del jugador:

“implican parcialidad del árbitro del cotejo, afectando la autoridad del oficial toda vez que la integridad del juego descansa en la independencia e imparcialidad de quienes se desempeñan como jueces en el terreno de juego. En tal, sentido la atribución injuriosa del denunciado únicamente persigue socavar la percepción que se tenga del referato, estableciendo sin fundamentos un supuesto afán de perjuicio por parte del árbitro del lance”.

Bajo esa premisa, acusan que el atacante vulneró las normativas de la ética deportiva y el fair play.

¿Cuántas fechas de castigo arriesga Javier Correa en Colo Colo?

Basándose en la gravedad de sus acusaciones, el ente referil solicitó al Tribunal de Disciplina que se aplique todo el rigor de la ley. Específicamente, pidieron invocar el artículo 60, número 1, del Código de Procedimientos y Penalidades, exigiendo la pena máxima para este tipo de infracciones: 10 partidos de suspensión.

El escenario se vuelve aún más oscuro para Blanco y Negro debido al torneo en el que se deberá pagar dicha condena. El artículo 44 del mismo código establece que los castigos deben cumplirse en el certamen donde se cometió la falta. Sin embargo, como Colo Colo ya está eliminado de la Copa de la Liga, el reglamento indica que la sanción debe trasladarse obligatoriamente a la Liga de Primera. (La Copa Chile no califica para este traspaso, al ser organizada directamente por la Federación y no por la ANFP).

Por lo pronto, el Tribunal de Disciplina ya tomó su primera resolución y citó formalmente a Javier Correa para la audiencia del próximo martes 16 de junio, jornada en la que el cordobés deberá intentar defenderse de una denuncia que lo tiene contra las cuerdas.