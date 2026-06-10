Datos Clave Disculpas públicas: Colo Colo publicó un video de Javier Correa pidiendo perdón al árbitro del partido y a todos los jueces del fútbol chileno. Riesgo disciplinario: El delantero fue citado al Tribunal de Disciplina y los árbitros buscaban un castigo de hasta 10 fechas. Origen del conflicto: Correa acusó al juez Gamboa tras la derrota por 1-0 ante Huachipato por la Copa de la Liga.

Las polémicas declaraciones de Javier Correa dieron un giro completo y el delantero de Colo Colo pidió disculpas públicas a los árbitros del fútbol chileno a través de un video difundido en las redes sociales del Cacique, justo cuando el delantero arriesga un castigo de hasta 10 fechas por sus declaraciones tras la caída por 1-0 ante Huachipato en la Copa de la Liga.

El mea culpa llega justo después que el atacante argentino ya fue citado al Tribunal de Disciplina y trascendió que los jueces buscaban pedir la sanción máxima, un castigo que lo marginaría de prácticamente todo lo que resta del torneo. El video aparece así como la carta del Cacique para aminorar el golpe antes del fallo.

¿Qué dijo Javier Correa en su video?

El delantero asumió su error y declaró: “Acá estoy pidiendo disculpas por mis declaraciones del domingo. Creo que fueron desacertadas, en caliente, no fue el momento, y con ánimos de ofender a alguien, sino que uno en caliente a veces se equivoca”, señaló el cordobés en el registro publicado por Colo Colo.

El atacante además extendió el gesto a todo el referato nacional: “Somos seres humanos. Nosotros, como todos los árbitros podemos cometer errores. Hay que saber pedir disculpas y aceptar cuando uno se equivoca, así que nada, pedirle mis disculpas al árbitro de turno y a todos los árbitros del fútbol chileno“.

¿Por qué citaron a Correa al Tribunal?

El conflicto nació en la zona mixta tras la derrota ante Huachipato, cuando el delantero apuntó directo contra el juez Gamboa por el gol que le anularon por offside: “El árbitro (Nicolás Gamboa) hizo lo imposible por cobrar el offside. Lo imposible. Buscó todas las cámaras. Es una cosa increíble: siempre que nos toca, nos caga. Siempre. Viene de hace años“.

Esas palabras escalaron porque el propio árbitro las llevó al Tribunal de Disciplina en un informe lapidario, donde acusó “un lenguaje ofensivo” y transcribió la frase más dura de Javier Correa: “Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada. Da rabia sí, no se juega por nada, pero da rabia sí, que te caguen así la tarde. Hay que chequear todos los partidos que nos ha dirigido, siempre nos ha metido una traba en el partido, una amarilla o una roja. Es un desastre, con nosotros la verdad es un desastre, ojalá que no nos dirija nunca más”.

Con el informe ya en manos del Tribunal, las disculpas del atacante serán el principal argumento de la defensa alba para rebajar la sanción.