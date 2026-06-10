Datos Clave Baja en Colo Colo: Claudio Aquino no estará ante Cobresal Arrastra un problema hace semanas: una tenosinovitis pes anserina en su rodilla izquierda Son tres bajas: las otras dos son Joaquín Sosa y Javier Méndez

Colo Colo tiene una nueva baja confirmada para este fin de semana. Se trata de Claudio Aquino, jugador argentino que viene estando ausente en las últimas fechas del elenco albo y que tampoco ha tenido un buen rendimiento cuando se le ha requerido recientemente.

Aquino es la tercera baja confirmada en el elenco de Fernando Ortiz para el compromiso ante Cobresal en el estadio Monumental, con el que pondrá fin a su participación en la primera rueda del Campeonato Nacional 2026.

¿Por qué Claudio Aquino es baja para el Colo Colo vs Cobresal?

Claudio Aquino no estará en el duelo de Colo Colo ante Cobresal por una tenosinovitis pes anserina en su rodilla izquierda, inflamación que viene hace rato complicando al futbolista trasandino e impidiéndole actuar en la escuadra del Tano Ortiz.

El último compromiso que jugó Aquino fue el pasado 24 de mayo ante U Católica en el Claro Arena, en el que ingresó en el segundo tiempo, mostrando un bajo nivel y poco despliegue físico, presumiblemente porque ya estaba con este problema físico.

Desde ese entonces se ha perdidos dos encuentros con el Cacique y éste fin de semana será el tercero consecutivo.

¿Cuáles son las demás bajas de Colo Colo ante Cobresal?

Las otras bajas de Colo Colo ante Cobresal son los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez, ambos defensores, los que estuvieron envueltos en agresiones en los incidentes que se produjeron precisamente tras el duelo frente a U Católica en la precordillera.

Este es el primer encuentro que se perderán ambos y después solo les quedaría cumplir contra Limache en el arranque de la segunda rueda, a fines de julio, por lo que sí podrán jugar en Copa Chile durante el Mundial 2026.

¿Cuándo juegan Colo Colo vs Cobresal?

Colo Colo recibe a Cobresal este sábado 13 de junio a las 17:30 horas en el estadio Monumental por la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2026.

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