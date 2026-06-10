Petición de 10 fechas: El Sindicato de Árbitros envió una denuncia formal al Tribunal de Disciplina exigiendo un castigo ejemplar contra Javier Correa.

Refuerzo mundialista: Santiago Mele, guardameta uruguayo de 28 años (Monterrey), es la prioridad absoluta de ByN para adueñarse del arco albo.