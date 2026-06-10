Noticias de Colo Colo hoy 10 de junio: La feroz embestida de los árbitros contra Correa, el salvavidas por Palacios y el “bombazo” mundialista de Mosa
-
Carla Bernucci
El "Eterno Campeón" sacude el mercado de pases con un presupuesto de 1,5 millones de dólares. Mientras Blanco y Negro va a la carga por un portero charrúa que disputará el Mundial 2026 y Boca Juniors flexibiliza las condiciones por Carlos Palacios, el Sindicato de Árbitros arremetió con todo y exigió una sanción sin precedentes para Javier Correa en el Torneo Nacional.
El panorama en el Estadio Monumental se mueve a una velocidad vertiginosa a solo días de cerrar la primera rueda frente a Cobresal. Con una cómoda ventaja de 10 puntos en la cima del Campeonato Nacional, Blanco y Negro no quiere dejar espacio a la complacencia de cara al segundo semestre. Bajo el mando unificado de Aníbal Mosa tras adjudicarse el 72% de la concesionaria, Colo Colo ha salido a cazar nombres de jerarquía internacional para blindar un plantel que aspira a abrochar la estrella 35.
Sin embargo, las certezas del liderato conviven con la incertidumbre reglamentaria. Una severa embestida gremial del estamento arbitral amenaza con arrebatarle a Fernando Ortiz a su delantero estrella por gran parte de la segunda rueda, encendiendo las alarmas en Pedrero justo cuando se define el retorno de los seleccionados de La Roja y se afina el fixture que coincidirá con el arranque del Mundial 2026.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este miércoles 10 de junio
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).