El panorama en el Estadio Monumental se mueve a una velocidad vertiginosa a solo días de cerrar la primera rueda frente a Cobresal. Con una cómoda ventaja de 10 puntos en la cima del Campeonato Nacional, Blanco y Negro no quiere dejar espacio a la complacencia de cara al segundo semestre. Bajo el mando unificado de Aníbal Mosa tras adjudicarse el 72% de la concesionaria, Colo Colo ha salido a cazar nombres de jerarquía internacional para blindar un plantel que aspira a abrochar la estrella 35.

Sin embargo, las certezas del liderato conviven con la incertidumbre reglamentaria. Una severa embestida gremial del estamento arbitral amenaza con arrebatarle a Fernando Ortiz a su delantero estrella por gran parte de la segunda rueda, encendiendo las alarmas en Pedrero justo cuando se define el retorno de los seleccionados de La Roja y se afina el fixture que coincidirá con el arranque del Mundial 2026.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este miércoles 10 de junio