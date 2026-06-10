Datos Clave Prioridad: Colo Colo buscará sumar un volante de salida en el próximo mercado. Alternativas: Diego Valdés y Luciano Cabral son las opciones que maneja Blanco y Negro. El favorito: Valdés, que ya fue dirigido por Ortiz en América de México, corre con ventaja.

Colo Colo tiene claro cuál es su prioridad en el mercado invernal. Según reveló el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, la gerencia deportiva encabezada por Daniel Morón quiere “cerrar cuanto antes” la incorporación de un volante de salida, posición que el cuerpo técnico considera clave para la segunda parte del año.

Los dos nombres que tiene en carpeta la dirigencia de Blanco y Negro son Diego Valdés, la opción preferida, y Luciano Cabral de Independiente de Avellaneda como alternativa.

¿Qué jugadores quiere Colo Colo en el mercado invernal?

La prioridad es Valdés, atacante chileno que Fernando Ortiz conoce de primera mano: lo dirigió en el América de México, lo que le da al técnico argentino confianza en el perfil del jugador. Este 2026, Valdés acumula 699 minutos en 15 partidos, con 1 gol y 5 asistencias en Vélez Sarsfield.

La segunda opción es Luciano Cabral, volante de Independiente de Avellaneda con 338 minutos en 10 partidos y 2 goles esta temporada. El Cacique ya había intentado ficharlo en el pasado cuando el jugador dejó Coquimbo Unido para emigrar al León de México. Según Radio ADN, el entorno de Cabral tiene una buena impresión del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, lo que podría facilitar la negociación.

Diego Cabral o Diego Valdés: ¿Quién llegará a Colo Colo?

Los perfiles son distintos. Valdés tiene la ventaja del conocimiento previo con Ortiz y llega con más minutos y más asistencias en la temporada, lo que lo posiciona como la prioridad de la dirigencia para reforzar al equipo. Sin embargo, cualquier operación con Vélez requiere negociar directamente con el club argentino. Allí, incluso se ha hablado de un posible intercambio por Claudio Aquino, que no ha tenido una gran temporada en Colo Colo.

Cabral, en cambio, tiene una relación previa con la dirigencia de Blanco y Negro y podría ser una opción más accesible en términos de negociación. La dirigencia intentará cerrar a uno de los dos antes de que avance el mercado invernal, con el objetivo de tenerlo disponible para la segunda rueda del Campeonato Nacional.