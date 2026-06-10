Datos Clave Ensayo de formación: Fernando Ortiz probó este miércoles una oncena con línea de tres en defensa y Arturo Vidal como zaguero central. Tres bajas confirmadas: Joaquín Sosa y Javier Méndez cumplen una fecha de suspensión y Claudio Aquino sigue lesionado de la rodilla. Regresos pendientes: Los seleccionados Diego Ulloa y Felipe Méndez se reintegran este jueves y pelearán un puesto en la titularidad.

Fernando Ortiz ensayó este miércoles en el Estadio Monumental una formación con tres ausencias obligadas y con Arturo Vidal como zaguero central en una línea de tres, pensando en el duelo del sábado 13 de junio ante Cobresal, que cierra la primera rueda del Campeonato Nacional para Colo Colo.

El técnico argentino arma el equipo con la defensa diezmada: Joaquín Sosa y Javier Méndez cumplirán una fecha de suspensión por su violenta actuación frente a Universidad Católica, mientras que Claudio Aquino sigue fuera por una lesión a la rodilla que no logra superar. A eso se suma que dos piezas del plantel todavía no se reintegran tras su paso por La Roja.

¿Cómo formará Colo Colo ante Cobresal?

La oncena que trabajó el entrenador en la práctica de este miércoles, según informó el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, fue con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en la zaga; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Cristián Riquelme en el mediocampo; y un tridente ofensivo con Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán.

El ensayo tiene letra chica: los seleccionados Diego Ulloa y Felipe Méndez vuelven a los entrenamientos este jueves y deberían meterse en la formación titular, en desmedro de Cristián Riquelme y Álvaro Madrid respectivamente. Con ese ajuste, el Cacique quedaría con su equipo definitivo para recibir a los mineros.

¿Por qué Vidal sigue como defensa central?

La suspensión de Joaquín Sosa dejó a Fernando Ortiz sin margen: aunque Arturo Vidal volvió al mediocampo hace dos semanas ante Deportes La Serena para cubrir la ausencia de Tomás Alarcón, esta vez el técnico lo mantiene como eje de la zaga. La fórmula obliga a adaptar a Erick Wiemberg, lateral de oficio, como tercer central junto a Jonathan Villagra.

El rol no es nuevo para el King. Ortiz lo instaló como zaguero desde la pretemporada de enero, en el debut ante Olimpia por la Serie Río de la Plata, y la línea de tres con Villagra, Vidal y Sosa se transformó en la base del liderato albo en la Liga de Primera. Ante Cobresal, el experimento enfrenta su prueba más exigente: sostener la defensa sin sus dos centrales uruguayos.

¿Por qué Javier Correa sí puede jugar?

El delantero argentino está disponible para el sábado pese a que la noche del martes fue citado al Tribunal de Disciplina por sus duras críticas al árbitro Nicolás Gamboa tras el partido contra Huachipato. Como su comparecencia en Quilín quedó fijada para la próxima semana, nada le impide ser titular frente a Cobresal.

Además, el atacante ya pidió disculpas públicas a través de un video difundido por Colo Colo, gesto que podría jugar a su favor. Existe un precedente reciente: en 2024, Marcelo Díaz no recibió sanción pese a haber acusado un robo arbitral tras perder el título, antecedente que en el Monumental miran con optimismo.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Cobresal?

El partido entre Colo Colo y Cobresal se disputa este sábado 13 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. La transmisión va por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming.