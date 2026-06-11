México recibe a Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México para disputar el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, el jueves 11 de junio a las 15:00 horas de Chile. El duelo corresponde a la Fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026 y tiene un sabor especial: exactamente 16 años atrás, ambas selecciones protagonizaron el mismo ceremonial inaugural, en el torneo de Sudáfrica 2010, con empate 1-1.

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México vs Sudáfrica, minuto a minuto

La previa del México vs Sudáfrica

El Tri llega a este debut como favorito y con el peso de una historia que obliga. México no ha perdido en ninguno de sus últimos siete partidos inaugurales en Copas del Mundo desde 1994. El conjunto azteca acumula además tres victorias consecutivas en los amistosos de preparación frente a Ghana, Australia y Serbia, a quien goleó 5-1 en Toluca días antes del torneo, lo que le devuelve confianza y jerarquía al equipo.

En el frente de ataque, todas las miradas apuntan a Raúl Jiménez. El delantero del Wolves necesita un solo gol para igualar a Jared Borgetti como segundo máximo goleador histórico de la selección mexicana con 46 tantos. A su lado, Julián Quiñones llega en estado de gracia tras marcar 33 goles en 31 partidos en la Saudi Pro League, donde se coronó como Bota de Oro de la temporada 2025-26.

Sudáfrica, los llamados Bafana Bafana, regresan al Mundial por primera vez desde que organizaron la edición de 2010, luego de tres clasificaciones fallidas consecutivas. Conducidos por el técnico belga Hugo Broos, los sudafricanos sellaron su cupo de forma dramática: una victoria 3-0 ante Ruanda en la última fecha, combinada con un resultado favorable de Nigeria, les permitió alcanzar el primer puesto de su grupo con 18 puntos. El extremo Oswin Appollis del Orlando Pirates —seis participaciones directas en goles en la clasificación— y el delantero del Burnley Lyle Foster son las principales amenazas ofensivas de Broos. El técnico belga reconoció después del último amistoso (empate 1-1 con Jamaica) que su equipo “está por debajo de las expectativas” y prometió un análisis profundo antes del debut.

Formaciones de México vs Sudáfrica

Probable formación de México:

Ochoa (o Rangel); Sánchez, Montes, Álvarez, Gallardo; Gutiérrez, Fidalgo, Pineda; Alvarado, Jiménez, Quiñones.

Probable formación de Sudáfrica:

Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokoena; Appollis, Foster, Moremi.

¿Dónde ver México vs Sudáfrica en vivo?

El duelo entre México y Sudáfrica se disputará este jueves 11 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Azteca, Ciudad de México. En Chile, el partido se puede ver a través de las señales de Chilevisión, DSports y en Streaming en DGO, Paramount+ y Disney+.