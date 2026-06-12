Con dos partidos se le dio el vamos al Mundial 2026 de Norteamérica. En México se vivieron los primeros juegos y todos ellos fueron del Grupo A del torneo.

En la Ciudad de México se abrieron los fuegos, con show de Maná y Shakira incluidos. Luego la acción se trasladó a Guadalajara, donde un estadio a medio llenar en Jalisco le dio una campanada de alerta a la organización por lo costosa de las entradas.

En la cancha, México quedó al liderando la zona.

México hizo su tarea ante Sudáfrica

La selección mexicana tuvo un estreno triunfal en la Copa del Mundo. El Tri se impuso sin problemas por 2-0 a Sudáfrica gracias a los aportes de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

El duelo no fue muy brillante y los 80 mil espectadores del Estadio Azteca lo hicieron notar con algunas rechiflas constantes. Pese a ello, el cuadro del Vasco Aguirre fue superior y se ilusiona con llegar a la ronda de 32.

Partidazo en Jalisco

Que el estadio en Guadalajara no estuviera lleno le quitó mucho a la Copa del Mundo. La fiesta se desinfló muy rápido y aún quedan 102 partidos. Pero lo de Corea del Sur y Chequia fue de regular para abajo, especialmente en la primera fracción. Que bueno que se recompuso el juego al final.

La segunda mitad traía toda la acción de este partido. El match tomó color a los 59 minutos con gol de Ladislav Krejci para Chequia. El empate llegó a los 67’ con un golazo de Hwang In-beom y los coreanos lo dieron vuelta a los 80’ gracias a Oh Hyeon-gyu.

La tabla del Grupo A

Próximas fechas del Grupo A del Mundial 2026

Jueves 18 de junio:

12:00 Chequia vs Sudáfrica

21:00 México vs Corea del Sur

Miércoles 24 de junio:

21:00 Sudáfrica vs Corea del Sur

21:00 Chequia vs México

¿Quiénes son favoritos en el Grupo A del Mundial?

Para nuestros amigos de Epicbet, México es el gran favorito para ganar el Grupo A y avanzar a la ronda de 32. El segundo en las preferencias es Corea del Sur y en un tercer puesto asoma Chequia.