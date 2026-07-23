Datos Clave El nuevo destino: Álvarez sería el principal candidato para dirigir a Liga de Quito en Ecuador. La Libertadores en juego: LDU disputará los octavos de final ante Mirassol de Brasil. El chileno que lo espera: Fernando Cornejo, figura de LDU, volvería a ser dirigido por Álvarez.

Gustavo Álvarez encontró nuevo destino, y no es el que muchos esperaban. El extécnico de Universidad de Chile, que renunció a San Lorenzo en junio tras apenas 90 días y 13 partidos por diferencias con la dirigencia de Marcelo Culotta, tendría encaminado su arribo a Liga de Quito de Ecuador, club que lo aguarda para un desafío tan exigente como inmediato: los octavos de final de la Copa Libertadores.

Según informó el medio ecuatoriano Área Deportiva, Álvarez es el principal candidato para reemplazar al brasileño Tiago Nunes, exestratega de Universidad Católica que fue despedido recientemente. “Solo restan detalles logísticos para su llegada a Quito antes del anuncio oficial del club”, precisó el medio.

La elección de Álvarez no es casual: el argentino de 53 años conoce el fútbol sudamericano a fondo y llega con el aval de haber dirigido a la U en la Copa Sudamericana 2025.

El reencuentro de Álvarez con Fernando Cornejo en Liga de Quito

De concretarse la operación, el técnico volverá a coincidir con el volante chileno Fernando Cornejo, quien llegó al club ecuatoriano en 2024 y se consolidó como una de sus figuras, sumando los títulos de la Serie A y la Supercopa de Ecuador. Cornejo fue dirigido por Álvarez en la U y el reencuentro promete.

El desafío de LDU en la Copa Libertadores

El que espera a Álvarez en Ecuador es enorme. Liga de Quito atraviesa un momento irregular en el torneo local, donde marcha sexto a 23 puntos del líder Independiente del Valle, pero en el plano internacional tiene por delante un cruce de octavos ante Mirassol de Brasil, club que viene de hacer historia en el fútbol carioca. El arranque en la Libertadores le dará a Álvarez la posibilidad de volver a competir a nivel continental apenas meses después de su salida de Argentina.

Vale recordar que el nombre de Álvarez también ha circulado con fuerza en Chile como candidato para dirigir a La Roja, posición que por ahora ocupa Nicolás Córdova de manera interina. De llegar a Quito, esa opción quedaría en pausa, aunque no necesariamente descartada para el futuro.