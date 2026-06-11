Datos Clave El gran salto: Tras consolidarse en México y en la Selección Chilena, el mediocampista despertó el interés de uno de los equipos más importantes del Brasileirao. Cambio de planes: Informaciones de prensa aseguran que la potente oferta económica desde Brasil hizo caer su inminente fichaje en Independiente de Avellaneda. Destino final: El ex Universidad de Chile tendría muy avanzadas las negociaciones para abandonar el León y convertirse en el nuevo refuerzo de Gremio de Porto Alegre.

El mercado de pases no da respiro y los jugadores de La Roja comienzan a definir su futuro. Uno de los futbolistas más cotizados en la actualidad es Rodrigo Echeverría, quien tras arrastrar grandes campañas en Huracán y consolidarse como pilar en el León de México, está listo para dar el salto más importante de su carrera. Cuando todo indicaba que el próximo destino del ex Universidad de Chile sería volver a Argentina para vestir la camiseta de Independiente, un inesperado “tercero en discordia” con una billetera mucho más abultada entró en escena para cambiar drásticamente el rumbo del mediocampista nacional.

¿Qué equipo de Brasil busca fichar a Rodrigo Echeverría?

Las buenas actuaciones del “Eche” lo habían puesto en la cima de las prioridades de Avellaneda, pero la ilusión en Argentina duró muy poco. La irrupción de Gremio de Porto Alegre cambió por completo el panorama del mercado sudamericano.

Según destapó el periodista trasandino Martín Roldán, especialista en la cobertura de Independiente, el futuro del seleccionado nacional está en el Brasileirao: “Rodrigo Echeverría a un paso de Gremio y se aleja de Independiente”, lanzó el comunicador en sus redes sociales, confirmando que la poderosa institución gaúcha tomó la delantera absoluta en las negociaciones.

La prensa asume que el fútbol argentino no tiene cómo competir financieramente contra las millonarias propuestas que llegan desde la máxima categoría de Brasil, allanando el camino para que el chileno arribe a Porto Alegre.

¿Por qué Gremio quiere a Rodrigo Echeverría?

El interés del “Tricolor” por el exjugador de la U obedece a una urgencia deportiva. Gremio atraviesa un momento complejo en el torneo brasileño y el técnico Luis Campos diagnosticó que gran parte de los problemas radican en la falta de equilibrio en la mitad de la cancha, agravada por salidas de jugadores clave a principios de año.

En ese escenario, Echeverría asoma como la solución ideal. Su consolidación como titular indiscutido en el León (donde incluso ha portado la jineta de capitán) y su sostenido buen rendimiento en la Selección Chilena —sumando minutos ante Portugal y Congo en la reciente fecha FIFA— lo posicionan como un volante de rendimiento inmediato para un equipo que necesita recuperar protagonismo.

Si las negociaciones mantienen su curso, el chileno dejará Norteamérica en los próximos días para armar sus maletas rumbo a Brasil, sumando un tremendo desafío en la liga más exigente del continente.