Datos Clave Vuelve a la carga: Unión Española sigue interesada en un posible préstamo por el defensor de la U de Chile, Bianneider Tamayo. Depende de la U: Desde la directiva hispana confirmaron a Emisora Bullanguera que la última palabra la tendrán los azules. Situación actual: El defensor venezolano ha ganado terreno con las lesiones de Ramírez y Zaldivia en la defensa, por lo que podría mantenerse en el equipo.

Bianneider Tamayo será uno de los protagonistas del mercado de pases en Universidad de Chile. El defensor venezolano tiene contrato con los azules, sin embargo, es seguido de cerca desde la Primera B.

Y es que Unión Española está pensando en buscar nuevamente su préstamo para reforzar su defensa con el objetivo de volver a la máxima división del fútbol chileno. Según la dirigencia del club, el interés está y su fichaje solo depende de la U.

Unión Española vuelve a la carga por defensa de U de Chile

Fue el medio Emisora Bullanguera que reveló que la dirigencia del conjunto hispano continúa con la idea de repetir el préstamo por el zaguero que ya defendió la camiseta de la escuadra de Independencia en 2025.

De acuerdo a la información del citado medio, una parte de la directiva aseguró que la intención de buscar su arribo a Santa Laura está intacta. “Depende de la U, es lo que más queremos”, señalaron fuentes al interior del club.

¿Cuál es la situación de Tamayo en U de Chile?

Tras su préstamo en Unión Española, Bianneider Tamayo regresó a Universidad de Chile a inicios del 2026. Sin embargo, no tuvo el protagonismo que pensaba con Francisco Meneghini y las cosas tampoco cambiaron con el arribo de Fernando Gago.

Eso sí, en las últimas semanas el zaguero venezolano ha ganado terreno producto de las bajas de la U en defensa. Con Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia lesionados, Tamayo se ganó la titularidad y se convirtió en una alternativa en la zona defensiva.

Si bien hace algunas semanas desde el Romántico Viajero descartaron una posible salida, habrá que ver si la insistencia de los hispanos termina por convencer a Azul Azul con una nueva cesión para el segundo semestre del 2026.